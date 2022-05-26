Владимир Путин сравнил западные санкции с воровством

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

ДУДОЧКА ИЛИ КУВШИНЧИК

В четверг Владимир Путин по видеосвязи выступил перед лидерами Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Президент заверил политиков, что наша дружба не зависит от конфликта с Западом.

- Наше развитие евразийской интеграции не связано с сегодняшней ситуацией и конъюнктурой, совсем нет, - сказал российский глава на первом Евразийском экономическом форуме.

Он вспомнил, как Назарбаев когда-то заявил, что России надо определиться, с кем сотрудничать в первую очередь: с соседями или с ВТО.

- Мы всё-таки посчитали для себя наибольшим приоритетом строительство отношений с нашими непосредственными, - заметил Путин.

СДЕРЖИВАЮТ НЕЗАВИСИМОСТЬ

Это не Запад от нас отвернулся сейчас, это мы уже давно дрейфуем от него в сторону Азии. Потом что туда, как сказал глава страны, «перемещается глобальный центр экономического развития».

- Мы понимаем технологические преимущества развитых экономик. И мы не собираемся себя отрезать - нас хотят выдавить. Но в современном мире это невозможно, - выразил уверенность Путин.

Президент сообщил, что санкции против нас вводятся, потому что США не хотят нашей независимой политики. Так же Вашингтон давит на Китай и другие страны.

- Никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс (роста независимости стран – Ред.) не сможет. Никаких сил не хватит, - заявил российский лидер.

УШЛИ - И СЛАВА БОГУ

Он возмутился тем, как Запад нарушает правила торговли. Судя по всему, речь о блокировке наших валютных резервов.

- Воровство чужих активов никогда до добра не доводило, - заметил Путин.

Под конец президент заявил, что даже бегство иностранных компаний нам не помеха – «свои сядут на подготовленную почву». Зато мы теперь будем развивать все технологии, которые раньше не развивали.

- По ключевым направлениям сделаем все необходимое, - сказал глава страны.

- А те, кто захотят завести люксовые товары, они сделают это, просто будет немного дороже. Это те люди, которые и так ездили на 600-х Мерседесах. Они и будут ездить. Для нас не это важно - для нас важны инженерные центры. Вот над чем мы должны думать, - заявил российский лидер.

Глава страны обмолвился, что и отток кадров его не беспокоит. Он уверен, что люди вернутся.

- Ну переехали айтишники в Армению – ну и слава богу. Но и для нас вызов – надо создать лучшие условия, - сказал Путин.