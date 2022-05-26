«До шеи добираются редко»: эксперт Роспотребнадзора назвал места, куда чаще всего присасываются клещи

Если быстро извлечь клеща, можно избежать заражения. Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным - на 20 мая - к медикам обратилось 96 тысяч покусанных клещами россиян, сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» ведущий эксперт центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. В дальнейшем количество жертв кровососов будет расти еще более быстрыми темпами, предполагают специалисты. Самый пик нападений паразитов по многолетним наблюдениям приходится на первую декаду июня.

«КП» уже немало писала о главных правилах, малоизвестных нюансах защиты от клещей и первых мерах помощи при укусах. Что еще важно знать? Михаил Лебедев дал разъяснения по вопросам, которые часто возникают на практике.

КУДА ОНИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ВПИВАТЬСЯ?

После возвращения с прогулки в лесу или парке с густой растительностью специалисты советуют внимательно осмотреть себя. Так вы сможете увидеть паразита, который притаился на одежде. Либо обнаружить уже впившегося кровососа.

Помните: чем раньше вы его вытащите, тем меньше шансов подцепить инфекцию, если клещ ей заражен. Секрет в том, что при кратковременном присасывании в кровь человека попадает меньше болезнетворных вирусов и бактерий. Поэтому у иммунитета больше шансов ликвидировать заразу «на входе» и не допустить развития болезни.

Где в первую очередь искать клеща - есть ли излюбленные части тела, куда он предпочитается впиваться? В соцсетях встречается, к примеру, версия, что паразитов привлекает «загривок», то есть зона шеи у людей.

- Это как раз наименее вероятный вариант, - поясняет Михаил Лебедев. - Вопреки распространенным представлениям клещи не падают на нас с веток деревьев. Они обитают в траве и низких кустарниках, даже полтора метра высоты от земли для них уже слишком много.

Словом, паразиты ползут снизу. Более того, их организм устроен так, что двигаться сверху вниз такие членистоногие в принципе не способны, говорят биологи. Поэтому наиболее распространенные места, куда впиваются кровососы при недостаточной защищенности (если на вас нет штанов с плотным прилеганием внизу, закрытой обуви и т.п.) - это ноги. Если клещу удается продвинуться выше, то возможны проникновения через щели в одежде на кожу живота, заползание на спину и т.д.

Да, известны случаи, когда пострадавшие обнаруживали паразитов на шее и даже в волосах. Но находки на ногах несравненно чаще.

СЛЕДИТЕ ЗА МЕСТОМ УКУСА!

В идеале впившегося клеща нужно вынуть и отвезти в лабораторию Роспотребнадзора. Но это возможно не всегда - для кого-то затруднительно финансово (анализ паразита на инфекции гражданин оплачивает из своего кошелька, цены разные в разных регионах). Кому-то сложно добраться до ближайшего лабораторного центра. Что делать в таких случаях?

Если клещ был заражен энцефалитом и передал его возбудителя при укусе, то не заметить начало болезни практически невозможно, отмечает Михаил Лебедев. У человека подскакивает температура, начинаются сильнейшие головные боли, тошнота рвота. Нужно срочно мчаться в больницу или вызывать Скорую.

Но энцефалитные паразиты, к счастью, встречаются далеко не везде - список районов их обитания перечислен на сайте Роспотребнадзора. Гораздо более распространены клещи - переносчики боррелиоза, также известного как болезнь Лайма.

Боррелиями на сегодня заражен в среднем каждый четвертый кровосос по стране, рассказал Лебедев. А в некоторых регионах распространенность куда выше - скажем, в Ханты-Мансийском округе, по словам эксперта, в этом году более 80% клещей несут в себе возбудителя болезни Лайма.

В острой стадии, то есть в начальный период после укуса, у этой инфекции в отличие от энцефалита зачастую нет ярких проявлений, кроме одного: кольцевой эритемы на коже.

- На месте присасывания клеща возникает покраснение, которое растет в размерах и достигает не менее 5 см в диаметре, - описывает эксперт.

Также возможно небольшое повышение температуры и общее легкое недомогание, похожее на обычную простуду.

! В таких случаях нужно срочно обращаться к врачу, подчеркивает Михаил Лебедев. При наличии эритемы должны быть немедленно назначены антибиотики, чтобы избежать перехода боррелиоза в хроническую форму. В последнем случае болезнь может давать опасные осложнения, поражать суставы и нервную систему. Важно: антибиотики, необходимые именно при болезни Лайма, подберет врач, ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

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