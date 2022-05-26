Утверждены даты Всероссийской недели охраны труда

Форум пройдет с 27 по 30 сентября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова утвердила протокол оргкомитета по подготовке VII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), которая пройдет с 27 по 30 сентября 2022 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Помимо пленарной сессии пройдут мероприятия в сферах информационных технологий, медицины и энергетики. Участие в форуме примут представители крупнейших компаний России и стран СНГ. По традиции, завершит ВНОТ молодежный день.

- Основное внимание в этом году будет уделено управлению рисками и образованию в сфере охраны труда. Внедрение технологий и современных методик способствуют снижению травматизма на рабочих местах. Благодаря поправкам в Трудовой кодекс, теперь на производствах гораздо больше внимания будет уделяться каждому конкретному рабочему месту. Безопасность граждан – наша общая глобальная цель. Всероссийская неделя охраны труда – главное федеральное событие в этой сфере, – сказала вице-премьер.

По итогам заседания Оргкомитета были даны соответствующие поручения, касающиеся подготовки мероприятия и приема гостей. В скором времени на официальном сайте ВНОТ организаторы опубликуют архитектуру деловой программы.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.