Путин согласился «расширить зону свободы» для предпринимателей в стране

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин встретился с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Уполномоченный по правам предпринимателей рассказал, как коммерсанты себя чувствуют в России. Как обычно это бывает, есть и плюсы, и минусы.

- За последние девять лет количество проверок уменьшилось в три раза. Штрафы уменьшились в 6 раз. Регуляторная гильотина на треть сократила количество разных требований, - рассказал Титов.

А вот проблему уголовного преследования бизнеса так и не получилось решить. Даже в пандемийный 2020-й год, когда большинство проверок отменили, количество заведенных дел увеличилось на четверть. В 2021-м их стало еще на 7,7% больше.

- Прокуратура нам помогает. Генпрокурор под личную ответственность сотрудников запретил вмешиваться в хозяйственную деятельность бизнеса, - заметил уполномоченный.

- А вот количество содержащихся в СИЗО… - начал говорить президент.

- До 2019 года падало, а сейчас начало расти, - закончил Титов.

Путин согласился, что задача государства – уменьшать бюрократические барьеры. Нj так, чтобы «жизнь и безопасность граждан не страдала».

- Проверок стало меньше, а какого-то ущерба больше не стало, - парировал бизнес-омбудсмен.

- Ответ на давление извне – расширение зоны свободы, - согласился российский лидер. – Только аккуратно, чтобы не нанести ущерб обществу.