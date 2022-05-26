Правительство призвало бизнесменов ябедничать на чиновников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Орехово-Зуево. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В четверг премьер Михаил Мишустин побывал на машиностроительном заводе компании «ТОНАР» в Подмосковье. Здесь выпускают различные модели прицепов и полуприцепов для грузовых перевозок. Предприятие имеет полный производственный цикл: от разработки, изготовления и сборки до последующего сервисного обслуживания.

Премьер прошелся по цехам и в одном из них заметил невозмутимо сидящую кошку.

- Никто не обижает? - поинтересовался Мишустин у руководства предприятия.

Оказалось, что кошка прирученная и за ней на заводе ухаживают.

- Нам необходимо сформировать комфортную среду для бизнеса без придирок, без бюрократизма и это не какие-то красивые слова, а тот принцип работы, к которому я призываю представителей органов власти всех уровней, - сказал Мишустин на состоявшемся после осмотра предприятия заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса.

Премьер рассказал, что правительство продлит до конца года программу компенсации малому и среднему бизнесу расходов за использование Системы быстрых платежей (СБП).

Мишустин привел радостную статистку: количество предприятий малого и среднего бизнеса в России в апреле превысило допандемийные значения. Таких предприятий уже более 6 миллионов. Мишустин рассказал, что почти 2 тысячи предпринимателей обратились за отсрочками по выплате кредитов в рамках программы ФОТ 3.0.

Премьер также прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ с 14 до 11%.

- Это позволит системно поддержать все те меры, принятые, в том числе правительством, по расширению доступности займов для крупных предприятий, для малого, среднего бизнеса и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании, - пояснил премьер.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) и сотрудники завода "Тонар" в Орехово-Зуево. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Говоря об импортозамещении, Мишустин отметил, что процесс не будет быстрым.

- Это не то, что мгновенно происходит, - заметил премьер и посоветовал бизнесменам лучше прислушиваться к потребителям. - Обратная связь должна быть. Даже если что-то не получалось, если что-то мы заимствуем, то потихоньку-полегоньку это надо делать.

Мишустин также отметил, что сейчас важно не допустить дефицита товаров, особенно социально значимых.

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко призвал бизнесменов активнее ябедничать на чиновников. Сделать это можно на портале госуслуг, используя «сервис жалоб». Сам сервис был запущен в конце апреля. Через него можно пожаловаться на недобросовестные действия проверяющих органов. Напомним, что правительство ввело мораторий на плановые и внеплановые проверки до конца этого года. Срок реагирования на жалобу на госуслугах - не более одного рабочего дня.

- По состоянию на вчерашний день поступило 18 жалоб. Не нужно обладать специальными навыками, чтобы подать обращение. Для нас жалобы - это оперативная обратная связь от бизнеса, насколько качественно работает мораторий. На сегодняшний день - это самый простой и быстрый способ защитить свои права - через сервис подать свою жалобу, - сказал Григоренко.