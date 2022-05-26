Юрий Шевчук опроверг слова об окончании концертной деятельности ДДТ: «Мы с удовольствием приедем в Израиль!»

Юрий Шевчук Фото: Борис КУДРЯВОВ

Времена на дворе непростые. Надо взвешивать каждое слово. Иначе — в лучшем случае придется оправдываться.

Так и вышло с Юрием Шевчуком, лидером группы «ДДТ», уже угодившим под суд после демарша со сцены в Уфе.

На днях в эфире программы "Гостиный двор" коммерческой израильской радиостанции «Первое радио» солист, рассказывая на кухне у холодильника о новой концертной программе под названием «Эволюция», проронил неосторожную фразу.

- Личностью быть очень тяжело, - пожаловался классик. - Иметь собственное мнение по поводу того, что происходит, идеалы, убеждения. Иногда [тяжело] идти против толпы. Это очень серьезные вещи. Мы об этом тоже размышляем. В общем, она [концертная программа] такая социальная. Приглашайте нас в Израиль, мы с удовольствием приедем! Сыграем на каком-нибудь дворце спорта, все обнимемся и подумаем, как жить нам дальше. Может быть, концертные организации заинтересуются [предложением]. Мы с удовольствием приедем, тем более, что в России, мне кажется, наша концертная деятельность подходит к концу. На время, надеюсь.

Сразу после этого СМИ разнесли новость о том, что ДДТ завершает концертную работу в России. Но это не так. Испугавшись, что российские организаторы неверно примут сигнал, музыкальный коллектив поспешил опровергнуть слова своего лидера.

- Юрий Шевчук НЕ заявлял о прекращении концертной деятельности ДДТ в России! - говорится в заявлении группы в официальном паблике в ВК. - Друзья, после вчерашнего прекрасного интервью Юрия Юлиановича, многие СМИ решили «хайпануть» и вырвали из контекста слова ЮЮ о концертах в России - якобы, Шевчук заявил об их прекращении. Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь!

В настоящий момент у группы на лето запланированы три больших концерта: в Москве (10 июня), Ростове-на-Дону (4 июля) и в Воронежской области на фестивале «Чернозем» (20 августа).