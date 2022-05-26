Андрей Турчак: В России ожидается визит делегации Народного совета ДНР

В ходе визита пройдут межпартийные переговоры, встречи со спикерами обеих палат Федерального Собрания. Также планируются выступления на пленарных заседаниях и встречи в комитетах, сообщил Андрей Турчак в ходе дискуссионной площадки «Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями» форума Единой России «Предпринимательство в новой экономической реальности».

15 ГУМАНИТАРНЫХ ЦЕНТРОВ В МАРИУПОЛЕ

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР и ДНР. Партия доставила уже более 8 тысяч тонн гуманитарного груза на Донбасс и в освобожденные территории, из них более 100 тонн медикаментов.

В Мариуполе работает 15 гуманитарных центров «Единой России». Первый из них был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро». Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на временную работу. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах военных преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами. Также в центре помощи в «Метро» работает детская комната, выездная аптека и завершается строительство стационарной.

В партийных центрах помощи можно подать заявку на поиск родственников и получить сообщение от них при регистрации – волонтеры проверяют по базе наличие совпадений и передают людям контакты для связи. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 9 тысяч человек.

В ближайшее время планируется открыть еще три гумцентра – в Херсоне, Запорожье и Попасной.

МЕДИКИ ПРИЕЗЖАЮТ БРИГАДАМИ

В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» дополнительно открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи. По инициативе партии с начала СВО формируются бригады врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы народных республик, освобожденных территорий и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. Медики работают на Донбассе посменно в течение 2-4 недель, после чего бригада меняется. Руководит этой работой по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. В общей сложности с начала специальной операции более 200 медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам на Донбасс. В ДНР работу медиков-добровольцев курирует его коллега, первый зампредседателя комитета по здравоохранению Бадма Башанкаев. Он работает в Донецком республиканском госпитале.

Еще одно направление волонтерской работы «Единой России» – это помощь с возвращением Донбасса к мирной жизни. Партия собирает стройматериалы для восстановления инфраструктуры ЛДНР, закрытия тепловых контуров зданий. И будет формировать отряды добровольцев, которые помогут расчищать завалы и ремонтировать разрушенные строения.

Также партия запустила акцию «Книги – Донбассу» – сбор книг на русском языке для пополнения книжного фонда библиотек ЛНР и ДНР, в том числе школьных. И вместе с «Юнармией» организовала акцию «Zащитникам Отечества». В ее рамках все желающие приносят в общественные приемные партии по всей стране письма российским военным, задействованным в СВО.

«МЫ ВМЕСТЕ»

В регионах, где развернуты ПВР, работает сводная группа добровольцев штабов движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ», «Волонтерской Роты» и «Волонтеров медиков». Всего в помощи беженцам задействовано около 3,5 тысячи волонтеров. Они помогают беженцам с логистикой, бытовыми вопросами, разгружают и распределяют гуманитарную помощь. Организуют детский досуг. Оказывают правовую и психологическую поддержку.

В апреле «Единая Россия» запустила акцию «Добрый огород», в ходе которой партия собирала и отправляла жителям Донбасса и освобожденных территорий семена и саженцы для высадки на приусадебных участках.

Отметим, что 28 апреля «Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. В его состав, помимо профильных министерств, вошли депутаты, представители народных республик, волонтеры, а возглавила его замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Единая Россия» совместно с Минпросвещения проработали проект международного договора, который станет правовым шагом в решении вопроса устройства детей-сирот в приёмные семьи на территории России. Кроме того, она вместе с представителями Фонда детского доктора Рошаля договорились, что тем ребятам, кому необходимо, будет предоставлена возможность пройти реабилитацию в Москве, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.