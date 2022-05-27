Санкции на хлеб не намажешь: Какой урожай будет в России в этом году и какие продукты опять подорожают

В этом году Россия может поставить рекорд по зерновым! Если все будет хорошо с погодой, поставками техники и запчастей... Фото: Виктор ДРАЧЕВ/ТАСС

Добрый, богатый урожай нас ждет в этом году! Никакие санкции его не подкосят, импортозамещение его удобрит, заботливый крестьянин его вырастит, бережно соберет, на трактор «Беларус» погрузит да на гумно отправит!

Такое светлое будущее нам обещают чиновники. Но у них работа такая — светлое будущее обещать. Однако эксперты аграрного рынка тоже прогнозируют России хороший урожай в этом году. По пшенице - даже рекордный, примерно на 10 млн тонн больше прошлогоднего. А все равно тревожно. Ведь сколько разговоров было о том, что и семена, и средства защиты растений у нас большей частью импортные, а техника без кучи иностранных комплектующих из сарая не выедет. «КП» разбиралась, чего ждать-то.

«ВСЕ ДЛЯ ПОСЕВНОЙ ЗАКУПИЛИ ДО САНКЦИЙ»

Посевная, можно сказать, завершилась: на большей части России основные культуры уже в земле. Как утверждают в Минсельхозе, все у нас, несмотря на происки Запада, хорошо. Общая посевная площадь достигла 81,3 млн гектаров – на миллион больше, чем в прошлом году. В частности, расширены посевы под яровые зерновые, сахарную свеклу, картофель, овощи открытого грунта и сою.

Можно ли верить победным рапортам?

- Пока работаем в нормальных условиях, потому что все закупки к посевной были сделаны еще осенью-зимой. Думаю, что к новому сезону и другие агрокомплексы подготовились заранее, - рассказала «КП» гендиректор одного из крупнейших сельхозпредприятий Тульской области «ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская.

- Сложности, конечно, были. Но в основном у небольших хозяйств, у которых не хватает оборотных средств на заблаговременные закупки и которые работают с колес: продали урожай, расплатились по кредитам - взяли новые кредиты, закупили необходимое, посеялись... - комментирует ситуацию в целом директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

«Наветы» на тему, что весь урожай сожрут вредители без импортных средств защиты растений, эксперты тоже отвергают.

- Важно понимать, что пестициды и гербициды не закончатся мгновенно, у предприятий есть солидные их запасы, приблизительный объем варьируется от 50% до 85% (от необходимого на сезон). Кроме того, европейские производители не совсем ушли с нашего рынка, импорт в каких-то количествах продолжается. Поэтому я бы не говорил, что урожай под ударом, - утверждает гендиректор группы компаний «Агротек» Николай Грушко.

«СПЕШНО ПРИОБРЕЛИ «КИРОВЦЫ»

А вот еще одну проблему, о которой шумят скептики, аграрии подтверждают.

- Из-за введенных санкций мы не смогли приобрести несколько единиц сельхозтехники, нам было отказано. Другая иностранная компания, которая выпускает посевные комплексы, их поставит с задержкой на два месяца - не в мае, а в июле, - передает вести с полей гендиректор агрохолдинга «Юбилейный» из Тюменской области Сергей Мамонтов.

Ситуация с запасными частями к импортным агрегатам, по его словам, тоже сложная. Пока возможно купить оригинальные запчасти, которые остались еще у российских продавцов. Плюс у агрохолдингов есть собственные остатки. Но не исключено, что дальше из-за этих проблем возникнут задержки с сельхозработами. Разумеется, это приведет к снижению урожайности - даже если с погодой все будет прекрасно.

- Уже столкнулись с подорожанием запчастей в три-пять раз, - добавляет тульских реалий Кристина Романовская. - Компании ищут новые пути для поставок в Россию, но как это у них получится, пока непонятно. Мы пока сами ищем аналоги нужных запчастей в Китае и России, чтобы купленная за рубежом дорогостоящая и высокоэффективная техника все-таки не простаивала. А для подстраховки перед посевной приобрели два «Кировца» (легендарный трактор, который выпускается с советских времен, - Ред.). На случай, если импортная техника встанет и неполадки будет невозможно устранить.

ВОПРОС ЦЕНЫ

Тот факт, что урожай - с привлечением при необходимости крестьянской смекалки и какой-то матери - предприятия наши соберут, у специалистов сомнений не вызывает.

- Ну, при плохом сценарии, и если не повезет с погодой в период уборки, обойдемся без рекордов. Но не меньше прошлогоднего, более 120 тысяч тонн зерна, должны собрать, - прогнозирует Анатолий Тихонов. - А это тоже хороший урожай (подробнее см. «Прогнозы»).

Доля иностранных поставок. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Беспокойство же вызывает «цена вопроса».

- Без лишних предисловий можно сказать о росте цен на средства производства в АПК, сейчас он порядка 50%, - пугает Николай Грушко.

Про запчасти тут мы уже говорили, но дело не только в них, и даже не только в импорте. Уж сколько было разговоров о том, что Россия — крупнейший производитель важнейших удобрений, и уж тут-то санкции и проблемы с логистикой должны быть только на руку нашим аграриям. А они жалуются на подорожавшую перед посевной отечественную селитру. Это при том, что правительство еще с осени ввело квоты на экспорт азотных удобрений - для лучших цен на внутреннем рынке.

- Производители и поставщики пестицидов сейчас тоже могут как угодно повышать на них цены, - добавляет главный редактор новостного аналитического портала Fertilizer Daily Алексей Резванов. - Благо выпуск средств защиты растений полностью не закрывает спрос, а недостающие объемы с перебоями завозятся из-за границы. Рост цен на пестициды наблюдался еще в 2021 году, и понятно, что в нынешней ситуации он не остановится, снижая рентабельность сельхозбизнеса.

Чем это грозит обычным россиянам, вы, наверно, уже поняли - вряд ли можно рассчитывать, что с новым урожаем остановится рост цен на продукты.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что у нас с импортозамещением

Странная складывается ситуация. Послушаешь чиновников — и техники, и семян, и прочего отечественного у нас навалом. Например, по данным Минсельхоза, за пять лет доля российских средств защиты растений увеличилась с 45% до 70%. А будет всего еще больше - куча субсидий и льготных кредитов выделяется.

А послушаешь аграриев - и того не хватает, и этого, и вообще караул. Попробуем разобраться по пунктам.

Техника

Эксперты называют с ходу порядка шести десятков заводов в разных регионах России, которые ее благополучно производят. Никак не скажешь, что «у нас ничего своего нет». Но, как поясняют эксперты, есть пара заковык.

Во-первых, в большинстве случаев у отечественной техники есть какие-то импортные детали.

Во-вторых, сельхозтехника - понятие многообразное. Скажем, трактора и зерноуборочные комбайны свои есть. А с овощеуборочной техникой уже проблемы: либо нет в нужных количествах, либо качество и эффективность работы не ах. Видели в магазинах лежит два вида картошки – одна вся порезанная-перерезанная, вторая - ровненькая? Вот что разница в эффективности уборочной техники делает (и разница эта не в пользу российских образцов).

А еще есть много более мелких, но важных агрегатов для промышленных садов, виноградарства, тепличных хозяйств… Которые в предыдущие тридцать лет мало кому в России были нужны, а потому и не выпускаются.

Пока есть поручение президента отменить ввозные таможенные пошлины на некоторые виды сельхозтехники, которые не имеют аналогов в России, а также на запчасти к ней. Это, в частности, касается свекло- и картофелеуборочных комбайнов, а также машин, применяемых в садоводстве. Кроме того, глава государства поручил принять меры по увеличению производства и локализации сельхозтехники и оборудования.

Сколько и чего соберем в нынешнем году. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Семена

Тут тоже по принципу «здесь густо, а здесь пусто». Например, с семенами главной нашей экспортной культуры — пшеницы — проблем нет, импортных почти не закупали. Зато по семенам кукурузы и подсолнечника — импорта больше половины.

- По предварительным оценкам, уже наблюдается дефицит семян кукурузы, - утверждает Николай Грушко.

- Отечественные производители, к сожалению, не всегда удовлетворяют наши потребности в уровне качества семян, который нам необходим, - говорит Кристина Романовская. - Как будем выходить из ситуации? Давно уже хотели в рамках импортозамещения сами начать производить семена. Теперь строительство такого собственного завода - в самых ближайших планах.

Средства защиты растений

По данным Минсельхоза, Россия производит в два раза больше пестицидов, чем импортирует. Но...

- Имеющиеся наши линейки средств защиты растений надо расширять. И наращивать объемы, - комментирует Николай Глушко. - Пока можно обратить внимание на производителей из Китая, Индии и других стран, а также на дженерики (аналоги). Но главное - развивать более технологичные программы земледелия, при которых сокращаются затраты производителей на средства защиты растений и удобрения. В России разработчики таких программ есть. Если принять нужные меры поддержки, уже через пару лет мы увидим хороший результат.