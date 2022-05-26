Жена прервала молчание о разводе с Гариком Мартиросяном

Гарик Мартиросян с 1998 женат на Жанне Левиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гарик Мартиросян с 1998 женат на Жанне Левиной. Они познакомились в Сочи на КВН в 1997 году. Пара воспитывает дочь Жасмин и сына Даниэля. Вокруг пары ходит довольно много разных слухов. На днях супруга резидента Comedy Club раскрыла секрет их семейной жизни.

Некоторое время назад в светских кругах много говорили тайной связи Гарика Мартиросяна с пышногрудой ведущей Яной Кошкиной. Сплетники утверждали, что щедрый комик якобы подарил эффектной любовнице квартиру в Москве и дорогую иномарку. Тогда жена шоумена Жанна Левина-Мартиросян быстро отреагировала на слухи: "Не волнуйтесь: машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня".

Она также отметила: "Конечно, я не такая талантливая и известная, как мой муж, как Гарик Харламов, как Сеня Слепаков, как Демис Карибидис, как Тимур Батрутдинов, как Павел Деревянко. Короче говоря, как многие мужчины, которых вы называли любовниками Яны Кошкиной. Я тоже хочу быть любовницей Яны Кошкиной! Я тоже, как и Гарик, видела Яну пару раз на съемках Comedy Club, я тоже никогда с Яной не общалась, поэтому тоже имею полное право быть любовницей Яны Кошкиной".

А на днях жена Мартиросяна пообщалась с публикой в формате "вопрос-ответ". Одной из тем обсуждения стал развод. Женщина призналась, что у ее мужа просто нет мотивации разрывать отношения с ней. "Со мной дорого разводиться. Лучше потерпеть!" - сказала она.

Отметим, в настоящее время Жанна находится в Эмиратах. Жена Мартиросяна поселилась в гостинице Абу-Даби. Она также сообщила, что находится в отпуске и планирует в ближайшее время посетить еще один курорт. По ее словам, в она отправится в Сочи. "Обязательно буду вам оттуда писать. Хорошо, что знаю сочинский язык, быстро смогу там ассимилироваться", - с юмором поведала женщина.