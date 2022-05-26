Александра Гордона подняли на смех из-за связи с Юлей Барановской

Александр Гордон и Юлия Барановская. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александр Гордон не так давно женился в пятый раз. Телеведущий обвенчался с 20-летней красавицей-арфисткой Софией Каландадзе. При этом со своими бывшими женами он сумел сохранить хорошие отношения, поэтому дамы пристально следят за судьбой 58-летнего мужчины.

Одна из бывших жен Александра Гордона выступила с заявлением. Она призналась, что отказалась менять фамилию. По словам Кати Гордон, она заслуживает право быть Гордон даже больше, чем Александр.

"Я Гордону говорю: «Сам меняй, я сейчас больший Гордон, чем ты. Это что за передачу ты ведешь вообще? С бывшей гражданской женой какого-то бывшего футболиста?» Это уже мои, черт возьми, шесть букв", - заявила блондинка в эфире программы «Легенда» на RTVI.

Гордон на колкое высказывание бывшей пока не ответил. Ему нередко приписывали роман с Юлей Барановской. Они вместе ведут шоу "Мужское и женское". Юля была в отношениях с Андреем Аршавиным, который оставил ее одну с тремя детьми, так и не подарив заветное кольцо.

Что касается Гордона, то сейчас у мужчины самый разгар медового месяца, который он проводит с новой супругой Софией Каландадзе. Пара обвенчалась в храме на территории Спасо-Евфимиева мужского монастыря. Свою предыдущую молодую жену Нозанин Абдулвасиеву телеведущий бросил летом 2020 года.