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Политика26 мая 2022 16:20

Всем иностранным судам предлагается покинуть порт Мариуполя

Минобороны провело необходимые мероприятия по разминированию Азовского моря
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Саперы сводного отряда разминирования международного противоминного центра вооруженных сил РФ во время работ по разминированию Мариупольского морского торгового порта. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Саперы сводного отряда разминирования международного противоминного центра вооруженных сил РФ во время работ по разминированию Мариупольского морского торгового порта. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда», - сделал срочное заявление на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник уточнил, что с 08:00 (мск) 25 мая 2022 г. Вооруженными Силами России в круглосуточном режиме будет открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море (протяженность 115 миль, ширина 2 мили, координаты: точка сбора – 46°55’ С, 37°29’ В; точка расформирования – 45°08’С, 36°31’ В).

«Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка) из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты», - отметил Мизинцев и призвал дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов, для их вывода к местам постоянной приписки.

Ведь в гостях хорошо, а дома - лучше.

Напомним, согласно данным Минобороны России в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) были заблокированы 70 иностранных судов из 16 государств. Созданная официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяла судам беспрепятственно выйти в открытое море.

В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России минная опасность в акватории порта Мариуполь была устранена и теперь суда мешают выполнять мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры.

Как стало известно "КП" первое судно из мариупольского порта доставит в порт Ростов-на-Дону более трех тысяч тонн металлопродукции. Начнут приводить в порядок сам порт и зерновой терминал. По словам мэра Мариуполя Константина Иващенко в порт уже набрано более 400 рабочих, которые начали готовить территорию к работе.

Порт Мариуполя готовится принимать строительные материалы для восстановления города и гуманитарную помощь.

ВНИМАНИЕ

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают два морских гуманитарных коридора, представляющих собой безопасные полосы движения судов: в Черном море – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили; в Азовском море – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора.

СПРАВКА «КП»

Торговый порт Мариуполя - исконно русский. 9 июня 1808 года российский император Александр Первый подписал указ о создании в Мариуполе портового управления и карантинной заставы. А строиться на сегодняшнем месте этот российский порт начали в 1886 году. С момента открытия в 2 сентября 1889 года он стал принимать более 18 вагонов угля в день. Последние годы порт пересыпал до 5 миллионов тонн угля в год, а его контейнерный терминал позволял в год перегружать до 50 тысяч 20 футовых контейнеров. Также порт имел свой зерновой терминал, хранилища для овощей и фруктов, организовывал регулярные морские перевозки пассажиров в Турцию, Грецию и Израиль.

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