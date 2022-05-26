Всем иностранным судам предлагается покинуть порт Мариуполя

Саперы сводного отряда разминирования международного противоминного центра вооруженных сил РФ во время работ по разминированию Мариупольского морского торгового порта. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда», - сделал срочное заявление на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник уточнил, что с 08:00 (мск) 25 мая 2022 г. Вооруженными Силами России в круглосуточном режиме будет открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море (протяженность 115 миль, ширина 2 мили, координаты: точка сбора – 46°55’ С, 37°29’ В; точка расформирования – 45°08’С, 36°31’ В).

«Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка) из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты», - отметил Мизинцев и призвал дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов, для их вывода к местам постоянной приписки.

Ведь в гостях хорошо, а дома - лучше.

Напомним, согласно данным Минобороны России в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) были заблокированы 70 иностранных судов из 16 государств. Созданная официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяла судам беспрепятственно выйти в открытое море.

В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России минная опасность в акватории порта Мариуполь была устранена и теперь суда мешают выполнять мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры.

Как стало известно "КП" первое судно из мариупольского порта доставит в порт Ростов-на-Дону более трех тысяч тонн металлопродукции. Начнут приводить в порядок сам порт и зерновой терминал. По словам мэра Мариуполя Константина Иващенко в порт уже набрано более 400 рабочих, которые начали готовить территорию к работе.

Порт Мариуполя готовится принимать строительные материалы для восстановления города и гуманитарную помощь.

ВНИМАНИЕ

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают два морских гуманитарных коридора, представляющих собой безопасные полосы движения судов: в Черном море – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили; в Азовском море – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора.

СПРАВКА «КП»

Торговый порт Мариуполя - исконно русский. 9 июня 1808 года российский император Александр Первый подписал указ о создании в Мариуполе портового управления и карантинной заставы. А строиться на сегодняшнем месте этот российский порт начали в 1886 году. С момента открытия в 2 сентября 1889 года он стал принимать более 18 вагонов угля в день. Последние годы порт пересыпал до 5 миллионов тонн угля в год, а его контейнерный терминал позволял в год перегружать до 50 тысяч 20 футовых контейнеров. Также порт имел свой зерновой терминал, хранилища для овощей и фруктов, организовывал регулярные морские перевозки пассажиров в Турцию, Грецию и Израиль.

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