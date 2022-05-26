О чем Путин говорил с итальянским премьером Драги

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Ожидаемо Марио Драги связался с Владимиром Путиным, чтобы поговорить о ситуации на Украине. Российский лидер рассказал, как на Донбассе налаживается мирная жизнь.

Отдельно обсудили судоходство в Азовском и Черном море. Наша армия каждый день открывает гуманитарные коридоры, чтобы гражданские суда могли покинуть порты, но украинцы этому мешают.

Глава страны напомнил итальянскому коллеге и о нежелании Киева вести переговоры.

Премьер-министр Италии Марио Драги. Фото: REUTERS

Сейчас и сам Путин и политики из ЕС много говорят о реальной угрозе голода в бедных государствах из-за проблем с поставками зерна и удобрений из России. При этом, Запад виновниками этого пытается сделать нас.

«Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введённых США и Евросоюзом», - сообщили в Кремле.

Путин заявил, что мы готовы помочь с преодолением продовольственного кризиса, но только, если Запад снимет с нас санкции.

В конце разговора обсудили и поставки газа в Европу. Российский лидер заверил Драги, что мы и дальше без проблем будем поставлять топливо по ценам, зафиксированным в контракте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин заявил премьеру Италии о готовности России помочь преодолеть продовольственный кризис в Европе

Москва будет экспортировать зерно и удобрения при условии снятия санкций, сказал глава государства (подробнее)