В забытом дневнике раскрыта правда о жизни и смерти на "Азовстали": Драки за гнилую еду, наркотики, "пушечное мясо" и безнадежность

Один из сотен украинских военных, укрывавшихся на территории "Азовстали", во время процедуры сдачи в плен, 20 мая 2022 г. Фото: REUTERS

ЗЛИЛИСЬ НА НАЦИСТОВ, НО ВЕРИЛИ В ПРОПАГАНДУ

Исследуя подвалы только что освобожденной «Азовстали», мы нечаянно наткнулись на книжечку в черной обложке. Открыли и ахнули: книжечка оказалась дневником, который вел один из сидельцев подвалов мариупольского завода. В дневнике, написанном на украинском, хоть и охватывается короткий период, - с 1 по 17 мая, - но подробно излагаются условия пребывания в бункерах: как добывали пропитание, злились на сытых и чистеньких «азовцев», верили украинской пропаганде - в «счастливый корабль», который отвезет сидельцев «Азовстали» в «эвакуацию», а потом готовились к сдаче в плен.

Мы перевели этот дневник с украинского.

Первая страница найденного в подвалах "Азовстали" дневника. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ХОЧЕТСЯ ВЫТЬ ОТ БЕЗНАДЕГИ»

1.05.2022. Мариуполь, Азовсталь, Бункер.

Уже май, и наших проблем в окружении не видно конца. Сегодня было сообщение об эвакуации гражданских и по радио рассказали о завершении перемирия и тишины. Скорее всего, начинается новая, более мощная серия авиаприлетов (авиационных бомбежек. - Ред.).

Назавтра двухсуточное дежурство с группой Коваля. После четырех дней в бункере это очень кстати, потому что тут уже хочется выть от скуки и безнадеги, а питание такое, хоть плачь от обиды. Интернета все равно не увидим, потому что начальству все равно, а на дежурстве при дневном свете чувствуешь себя человеком, а не крысой какой-то.

Пока тишина, вылазили на поверхность. Сегодня вспоминали первомайские празднования в мирное время — шашлыки, солнышко и даже открытие купального сезона. Какое это все теперь далекое...

Двуярусные кровати в подвалах "Азовстали". Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ПОРЦИИ ПО ПОЛ-МИСКИ»

2.05.2022. Там же.

Сегодня была возможность выйти в интернет, смотрел новости. О взятии на вооружение техники, танков, артиллерии и самолетов (видимо, речь о поставках вооружений Западом. - Ред.). По прогнозам, в мае в России должны понять, что дело не выгорело. Даже если проведут мобилизацию всех ресурсов, Украина будет усиливать натиск.

По нашему цеху над бункером что-то очень хорошо прилетало, пыль поднялась в воздух. Я переехал в комнату к «Резолю». Но когда осмотрелся, увидел, что прямо над головой висит большая балка. Решил сместиться к лавке, так спокойнее.

Собирались сегодня разбирать завалы над «магазином» с продуктами, где все понемногу пасутся. Но обстрел помешал, нужно перемещаться по улице, а это большие риски, такой толпой, тем более. Так что с продуктами — так себе. Сегодня на обед даже борщ был, но порции по пол-миски. Экономим воду, дают по полтора литра на двое суток каждому.

Как радуюсь, что не имею унизительного желания искать окурки, так много кто делает.

Во многих помещениях, где скрывались украинские солдаты, пол усыпан патронами. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ВЕСЬ ТАБАК ИЗ «БЫЧКОВ» ПОВЫТЯГИВАЛИ»

3.05.2022. Там же.

Днем попилил дров, тут хватает — доски и балки заготовлены, только пила тупая. Успел выпить пару кружек чая за день. Проблема с водой и очередь к чайнику. С сахаром тоже.

На одной из наших позиций, «Коммунальной», есть выход к реке. Наши морпехи поставили там сетки на рыбу, вчера «Ганс» проводил их, чтобы собрать улов.

Питаемся постненько, два раза в сутки. С куревом беда, весь табак из «бычков» давно повытягивали, крутят газеты.

У меня главная радость — Палыч показал мне СМС от жены про то, что у них все хорошо, очень меня любят и ждут. Успокоился. Вернулся с позиций. Пришлось выгонять собаку с моего места. Белый пес, которого считали лабрадором, оказался ротвейлером, сейчас он не белый, весь в грязи и мазуте. Не знаю, чем он питается, самим есть нечего, но не уходит.

«НАДЕЖД НЕТ, ПРОДУКТОВ ПО МИНИМУМУ»

4.05.2022. Там же.

Хлопцы с Ковалем вернулись, рассказали, что был сильный минометный обстрел, ранило одного, немножко зацепило и Коваля. Ситуация острая. Все укрытия разобраны обстрелами из танков и БТР.

Новостей никаких, эвакуации нет. Неизвестность напрягает. Нужно держаться, но надежд нет. Продукты еще есть, но по минимуму.

Красноречивые кадры из фоторепортажа о быте "азовцев" и бойцов ВСУ в подвалах Азовстали. Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

«ПРОСТО ПОЙДЕМ НА БОЙНЮ»

5.05.2022 Там же

Перспектива, что выберусь отсюда, все более невозможная. Все понятнее, что мы становимся какой-то разменной монетой. Возможно, это тот кусок, которым удовлетворится Россия и остановит военные действия в Украине, взяв «Азовсталь» и «азовцев». Мы просто пойдем на бойню или в унизительный плен, потому что похоже, что про нас забыли. Сегодня Олег Кадолба немного смотрел интернет, там про Мариуполь сообщения от Зеленского: он говорил, что не проходит дня, чтобы он не думал про эвакуацию. Но это только пустые слова.

Было бы неплохо отмыться от грязи, потому что тут только салфетки (точнее — медицинские маски вместо салфеток), а воды вообще очень мало.

Сны какие-то рваные — топот, взрывы, постоянно шум подразделений, которые ночью проходят практически по головам туда-сюда. Мысли только про дом, вкусную еду, курево.

«РАСЦВЕЛА РАСТАМАНИЯ»

6.05.2022. Бункер роты «Памир».

В 7-й роте пообещали перемирие. По возвращению взводного и группы «Арчи» осталось ждать завершения обстрелов и задуманной вылазки к «магазину 10» (склад с продуктами. - Ред.). Вышли туда двумя группами (в нашей было 20 человек), но без брони. Это было хорошо, потому что пока дошли (почти 3 км), запарился. Произошла экскурсия по руинам завода. Впечатляет масштаб разрушений, величие разбитого гиганта, все раскурочено. Чтобы добывать еду, нужно разбирать завалы бетона и кирпича, под всем этим находить то, что не успели вынести до нас. Этот «магазин» разбирают уже больше недели. Вытягивают мешки с крупами и горохом, где-то нашлась и тушенка...

Но всех больше заинтересовал полусгоревший рефрижератор. Мясо в нем сгорело, но сохранилось масло, сыр, колбаса и мороженая рыба. Не передать словами эту вонь — от гнилой рыбы, которую нужно раскопать, потому что внизу колбаса в вакуумных упаковках. А еще растаявшее масло. Тошнило, но что делать. Собирали все, что еще можно есть. На базе пришлось избавиться от формы и долго отмываться, но все равно — все пропиталось тухлятиной.

«Ростик» мне сообщил, что послезавтра должен идти на дежурство с «Колякой», потому что тот выпадает из коллектива. Во всем виновата «растамания», которая расцвела буйным цветом на позициях морпехов и других. «Травка» стала ходовым товаром, разменной монетой. На пользу службе это, конечно, не идет. Наша молодежь делает на этом для взвода гешефт — наменяли продуктов. Молодцы.

«МЫ ДЛЯ НИХ - НЕУДАЧНИКИ»

7.05.2022. Там же

Второй день повара стараются максимально использовать колбасу, что мы принесли (две трети из принесенного все равно выкинули — непригодно). Жарят и добавляют всюду. Вспоминается шевченковское «за кусок гнилой колбасы».

Живем по минимуму и мелочами. Чего-чего, а боевые задачи, которые нужны государству, мы тут уже точно не выполняем, просто сидим в осаде.

У нас частые гости морпехи из 36-й бригады. Те, которых бросил на произвол судьбы комбриг. Часто говорим об «азовцах», про ихнее начальство — сидят в тепле, чистые и сытые, они управляют действиями военных с планшетов. При этом своих берегут. Ко всем другим бойцам относятся как к пушечному мясу, считают никчемными и неудачниками. Конечно, боевой дух это никак не поднимает, а про военное братство и речи не идет. Открытого противостояния нет, но все понимают, что именно присутствие «Азова» проблема, что мешает решить вопрос нашего пребывания тут без смерти или плена.

Развалины комбината "Азовсталь". Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ЗЛОВЕЩИЕ СЛУХИ»

8.05.2022 Там же.

Николай Голубов принес какие-то зловещие слухи про договоренность Зеленского о сдаче ДНР и ЛНР в границах областей. На мой резонный вопрос — как можно отдать подконтрольные нам территории, - начал меня убеждать, что весь Донбасс уже оккупирован. Не верю и не хочу с дураками этими ругаться.

Люди говорят, что я похудел лицом. Это хорошо, может, посвежеет взгляд, а то как вспомню последнюю фотографию на паспорт — и смех, и слезы.

«СКОРЕЙ БЫ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ»

9.05.2022. Там же.

«Палыч» с Кодолбой пришли с позиций, но только для того, чтобы взводный в цеху пристрелял автомат с новым креплением, «тепликом» (прицелом ночного видения с тепловизором. - Ред.). Еда почти несоленая — не хватает соли. Порции также сокращены. Но не жалуюсь — с голоду не пухну, и то хорошо.

Скоро середина мая, а теплее не стало. Некуда спрятаться от грязи от пыли, хотя постоянно мою руки антисептиком. Борода уже густая. Интересно будет посмотреть на себя побритым.

У меня хотят забрать оптику моей СВД (снайперская винтовка Драгунова. - Ред.). Вчера даже поступило предложение сменить на автомат. Я полностью «за».

Общее настроение: скорей бы все закончилось, все мечтают о выходе.

Из этого тоннеля выходили, чтобы сдаться в плен, почти все 2500 украинских боевиков, засевших в "Азовстали". Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ПЫЛЮКА СТОЛБОМ»

10.05.2022

Стало интереснее. С ночи с 9 на 10 мая начались авиаудары, от которых вздрагивают даже стены бункера. Бомбы теперь сбрасывают и днем. Подготовиться к взрыву невозможно — не слышно ничего. От этого немного нервно.

Пылюка столбом. Пришлось спуститься ниже, но пылюка и там.

Из новостей узнал, что под Харьковом наши ведут контрнаступление. С артиллеристами все хорошо и скоро они освоят американские 155-мм гаубицы, высокоточные и дальнобойные. Путин мобилизацию не ввел, парадов не проводил (видимо, украинские СМИ про Парад в Москве 9 Мая умолчали. - Ред.). Продолжаются переговоры про нашу эвакуацию.

«ДРАКА ИЗ-ЗА ПРОДУКТОВ»

11.05.2022. Там же.

Ротный провел беседу, чтобы выяснить проблемы у военнослужащих. Я поставил вопрос про оплату боевых действий. В идеале хорошо бы было получить распечатку всех выплат. Не имеем возможности проверить деньги на счету, как и переслать домой.

Назарлиев бросился в драку против одного из парней. По причине распределения продуктов. Ясно дело, когда кто-то находит продукты на стороне и подкармливается в узком кругу, а кто-то сидит на куцем пайке, будут проблемы.

Запасы консервов, обнаруженные журналистами "КП". Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ ВСЕ ПОТЕРИ»

13.05.2022

Почти весь день был на дежурстве около рации. Слышал переговоры с «Адвокатом» - морпехом 36-й бригады. Вспоминали их бесславный прорыв из Мариуполя, две неудачных попытки, побег комбрига, сотни потерь, пленных. Рассказали, что на стадионе «Металлург» - массовое захоронение, 150 бойцов. Еще одну фуру с их «грузом 200» (телами убитых. - Ред.) завалило на «Заводе Ильича». Потери на «Азовстали» и в госпиталях тоже закрыты в рефрижераторах, которые не работают. Один из них уничтожен взрывом. Такие жуткие дела. Подошли слухи, что на одном из бункеров после авиаударов возле «магазина 20» завалило 69 человек. Страшно представить всю статистику потерь.

После 9 мая в воздухе витает новая дата эвакуации — понедельник 16-го. Все еще мечтают про счастливый корабль в турецкую тюрьму до конца войны.

«РУССКОМУ ТАНКУ ДОЖДЬ НЕ МЕШАЛ»

14.05.2022

Утро принесло трагическую весть — был убит наш снайпер из 3-го взвода, старшина Зинчук. Это чуть ли не единственный профессиональный снайпер, он был очень осторожным и ответственным. Очевидно, что на той стороне работают профи. Это уже пятая потеря в батальоне за время ротации, не считая без вести пропавшего бойца Ивана Кривоноса. Пришел «Арчи», взведенный, накинулся на Демченко, который сделал замечание за шум в 5-м часу утра. Нервы сдают у всех.

Пошел сильный дождь. Боже, мы уже забыли, что может быть дождь. Зато более часа плотно работал по нашему бункеру русский танк — ему дождь не мешал.

«КАК ТАМ МОИ В ПОЛЬШЕ ПОЖИВАЮТ?»

15.05.2022

Из новостей, которые слышал: в Мариуполе сегодня должны были пройти переговоры по нашему вопросу, ждали представителей из «орды».

Неутешительные слухи: продукты заканчиваются и неизвестно, будут ли выдавать их вообще. Склад продуктов завален полностью. Это там, где около 70 «двухсотых». И вообще — убитых вдвое больше.

Середина мая, весна прошла, и мы ее не видим совсем. До сих пор в зимней одежде ходим.

Интересно: как там мои в Польше поживают? Греются ли на весеннем солнышке? Я бы погрелся.

«НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ - ВРАНЬЕ»

16.05.2022. Рота «Памир», «Бункер».

И вот настал переломный день. Сегодня на построении ротный сообщил, что начинается наша эвакуация. Формально так, но на самом деле нас обезоруживают и переводят в СИЗО Еленовка, что под контролем ДНР. И хотя командование убеждает, что слово «плен» не фигурирует, все равно сути не меняет — это плен. Ясно, что надежда на спасение — вранье. Сегодня эвакуировали тяжелораненых в больницу Новоазовск (тоже ДНР). Тех, кто их сопровождал, отправили в СИЗО. Обещают пристойные условия, «охрану» российской гвардии (не сепаратистов), трехразовое питание, спальные места. Надеются, что быстро обменяют. С собой разрешили взять вещи. Но все это не успокаивает, потому что несвобода и поражение. Избавляемся от экипировки и брони. Что можно, уничтожаем. Не знаю, как быть с дневниками. Оставить тут в тайнике, но не верится, что будет возможность когда-то их найти. Сжечь — рука не поднимается...

С телефона поудалял все, кроме игрушек. Опускаются руки. Хотя после того, что пережили, уже кажется, хуже не будет.

Как бессмысленно и дико воспринимается последняя утрата старшины Зинчука, который немного не дожил до эвакуации. А еще сегодня снайпер убил одного и ранил другого «азовца», которые пробирались к реке.

Говорят, что к ВСУ будет другое отношение, чем к «Азову». Господи, когда это все уже закончится. Завтра все будет видно, чего и как. Пока сделал вылазку в цех, побродил по руинам, такая тоска, это была прощальная прогулка.

Перед тем, как сдаться в плен, украинские солдаты переломали свои смартфоны. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ВЫБОРА У НАС НЕТ»

17.05.2022. Там же.

Перебрал вещи. Избавился от ножей, спалил шевроны, а также страницы из дневников с некоторыми данными. Вечером прицепился к «Палычу» и о, чудо — получил 10 минут связи. Любимая таки дозвонилась, мы три минуты разговаривали. Думаю, что они поняли, что отправляюсь в плен. В новостях не увидел к нам презрения, но выбора у нас нет. Что то будет? Все в руках Господа.

НЕОБХОДИМЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Не жалейте. Они никого не жалели

Дмитрий СТЕШИН

Мы знаем, что происходило в бункере под Рейхсканцелярией – осталось множество свидетельств очевидцев. Про это написаны книги, сняты фильмы. Людям всегда интересно, как мерзавцы получают по заслугам, а Добро побеждает Зло. Не сомневаюсь, что последние дни «азовстальских сидельцев» тоже вызовут жгучий интерес. Слишком много совпадений у двух историй, хотя между ними ровно 77 лет — та же весна. Идеи те же, символика та же – свастики и руны. На «Азовстали», в переплет попали мерзавцы не хуже берлинских, только калибром поменьше. Но и того, что они успели натворить, хватило бы на виселицу: утащили на тот свет тысячи людей, разрушили прекрасный город. На прощание, со зла, без видимой военной необходимости. И никакого осознания своей вины. Никакой попытки задуматься: «А что мы сделали не так, раз нас загнали в эти подвалы, как крыс? В чем виноваты?».

Нет. «Сидельцы» думают только как спасти свои шкуры, ждут вмешательства НАТО, верят в турецкий пароход, который их вывезет, до последнего, до плена.

Заметьте, что этот дневник писал не оголтелый нацист из «Азова». Нет, это какой-то комбатант из нацгвардии. Откомандированный в Мариуполь офицер. Отсидит, и выйдет, видимо, с «чистой совестью», теоретически.

В момент, когда мы нашли этот дневник под вонючим матрасом в бомбоубежище, случилась мизансцена. Ополченец-разведчик с позывным «Лис» рассуждал о политике, попутно собирая разбросанные автоматные магазины в мешок для мусора. Цитирую «Лиса» дословно:

- Зря разделяют «Азовцев» и остальных украинских военных, это такая же сволочь. Я говорил с людьми в Мариуполе. Те же укроморпехи людей целыми семьями стреляли. Просто если не понравились или вызвали подозрение.

Мне тоже рассказывали подобное. Показывали могилку жертвы. На детской площадке, в песочнице. У какого-то немолодого мужика началась истерика. Психика надломилась после обстрелов. И те, кто якобы защищал этого мужика от «орков» и «сепаров», вместо того, чтобы дать ему успокоительного, просто его пристрелили. Походя. Не раздумывая. Обычные украинские вояки. Ничего удивительного – офицеров, прошедших идеологическую накачку в «Азове», расставляли командирами в остальных войсках. И, судя по обилию свастик на обычных вояках, взятых в плен, идеи бункерных сидельцев из двух эпох нашли большое понимание в армии, которую сейчас перемалывают наши войска. И нет сомнений, что самый интересный бункер, который мы вскроем, будет в Киеве. Круг замкнется.

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