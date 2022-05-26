Александр Петров снимается в новом фильме Романа Полански: первый кадр

Фото: Eliseo Multimedia

Мечта Александра Петрова начала сбываться: он уже снялся у Люка Бессона в картине «Анна», а теперь снимается во Франции в новом фильме «Дворец» (Palace) режиссера-классика Романа Полански. Издание Variety публикует первые фото со съемочной площадки: на одном из кадров погрузневший и бритоголовый Александр Петров в длиннополом пальто, а рядом сам маэстро Полански. Кого играет наш Александр, пока неясно.

Работа над фильмом близится к концу. Действие картины с бюджетом в 18 млн евро разворачивается в отеле в течение одних суток на пороге третьего тысячелетия. В «Дворце» также снимаются Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи — компания у нашего Петрова что надо.

Правда, с прокатом «Дворца» могут быть проблемы. Как известно, польско-французский режиссер Роман Полански с 1978 года скрывается от американского правосудия — в США он признан виновным в сексуальной связи с ребенком — 13-летней девочкой. Долгие годы Франция плевала с высокой колокольни на эти обвинения, но пришла новая этика и теперь Полански вовсю полощут в прессе и соцсетях. Дошло до того, что многие актеры отказались сниматься во «Дворце», а деньги на съемки нашли с большим трудом.

Предыдущий фильм мэтра «Офицер и шпион» (2019) получил полдюжины премий «Сезар» и собрал хорошую кассу, но теперь есть реальная угроза, что «Дворец» могут не показать в англоязычных странах.

Как бы то ни было, Александра Петрова можно поздравить с большим успехом. Как минимум селфи с Микки Рурком и Романом Полански у него наверняка уже есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Петров стал секретарем у святого

14 октября на экраны выходят две совершенно разные биографические ленты - «Эйфель» о создателе самой известной в мире башни и «Человек Божий» о св. Нектарии Эгинском (подробнее)

Коллеги заступились за Сашу Петрова: артиста затравили в соцсетях за востребованность в кино

Основная претензия к звезде - он отобрал все лучшие роли у других артистов (подробнее)