Леонид Агутин ошеломил признанием: "Родился новый человек"

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Мила СТРИЖ

Леонид Агутин обратился к Анжелике Варум по случаю ее 53-летия. Певец сделал признание, ошеломившее народ.

Последнее время вокруг Леонида Агутина и Анжелики Варум ходит немало слухов. Сначала артистов заподозрили в эмиграции, потом поклонники потеряли супругу музыканта, решив, что в их семье случился очередной кризис из-за измен. В День рождения Анжелики вокалист расставил все точки над i.

"Любовь моя, женушка моя драгоценная, с Днем рождения! Сегодня, в этот настоящий весенний, солнечный день, мы будем улыбаться, болтать всякую ерунду и что-то громко петь в обществе замечательных людей. Мы будем это делать, ибо мир сошел с ума, а у нас есть ты! Долгих тебе лет здоровья, счастья и мира, вопреки всему!" - обратился певец к имениннице.

Он также посвятил жене строки, которые заставили подписчиков пустить слезу умиления: "В конце весны, в начале лета, Стрелой пронзив двадцатый век, В семействе старого завета Родился новый человек».

Напомним, Анжелика Варум с начала 2022 года ушла в тень. Она не общается с поклонниками в соцсети и не сопровождает мужа на вечеринках и премиях.

Их брак называют одним из самых крепких среди отечественных звезд. А ведь супруги пережили измены и расставания. На конкурсе "Новая волна-2011" не сильно трезвого певца застукали с неизвестной брюнеткой. Папарацци засняли жаркие страсти музыканта и чаровницы. Как оказалось, тогда Варум собиралась подать на развод.

Артист выпил лишнего и не смог держат себя в руках, пока его супруга спокойно спала в номере отеля. На утро Анжелика обо всем узнала, собрала вещи и уехала домой. Однако до разрыва дело так и не дошло. Агутин смог вымолить прощение. "Мы с женой до сих пор называем это видео - «моим популярным видео». Я был, конечно, невменяемо пьяный. Не знаю, кто это заснял. Представляю: вокруг куча людей, и это происходит прямо на твоих глазах. Сам пришел, не надо следить за человеком, просто стой и снимай. На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли", - откровенничал музыкант.