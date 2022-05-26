Британский Епископ на проповеди в Варшаве: «Среди глав государств только один противостоит силам зла - это Владимир Путин»

Епископ Ричард Уильямсон. Фото: YouTube

82-летний католический Епископ Ричард Уильямсон провёл службу в одном из храмов Варшавы. И в проповеди после нее крайне раскритиковал действия запада против России и поддержал Владимира Путина в его решении начать спецоперацию на Украине.

- Среди глав государств есть только один, кто противостоит силам зла. Не рассчитывайте на Бориса Джонсона в Англии, не рассчитывайте на Макрона во Франции, не рассчитывайте на Драги в Италии. Это Владимир Путин, который, возможно, не ангел и не святой, но, тем не менее, он – человек разумный и отважный, - заявил Уильямсон.

Он отметил, что Россия сражается на Украине, но не для того, чтобы раздавить и уничтожить ее:

- Цель Владимира Путина – денацификация и демилитаризация Украины. Но глупая Европа, которая следует за США, хочет разрушить Россию, и война может стать еще тяжелее.

Священник отметил, что «Европа очень порочна – и в миру, и в церкви» и ее лидеры не заслуживают, чтобы идти за ними. Более того, по убеждению Уильямсона, они готовят рукотворный голод в ближайшем будущем:

- Мы должны сделать все, что можем, чтобы приготовиться. Ясно, что одним из следующих трюков преступников, которые управляют миром, будет искусственно созданный голод. Подготовьтесь, купите сейчас то, что еще можно купить – рис, муку. Будьте готовы к тому, что еды будет недостаточно.

Коронавирус, по мнению Епископа - тоже мировой заговор:

- Они разыграли трюк сначала с ковидом, затем разыграли с Украиной, провоцируя Россию с 2014. России нужно было защищать себя. Настоящий агрессор – не тот, кто кажется. Агенты США несколько лет провоцировали Россию посредством Украины. США были христианами – не католиками, в основном протестантами. И дьявол смог обмануть этих христиан, и теперь их религия – политика. Многие из них из патриотизма хотят разрушить Россию. Потому что Россия – последнее препятствие к их единому миропорядку.

Особенно важно, что эта речь была произнесена в столице Польши - Варшаве, которая остервенело выступает против России.

Эта речь уже взорвала интернет. В комментариях пользователи пишут, что нашелся «первый разумный человек» и «Епископ оказался умнее многих политиков». Кроме того, один из комментаторов понадеялся, что речь Уильямсона будет иметь эффект: «Хоть бы он был услышан и понят! Хотя надежда на это слабая».

«Дедушка-епископ не продал совесть дьяволу и достаточно умён и мужественен, чтобы публично говорить о настоящем положении дел в мире», - написал еще один пользователь.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 26 мая 2022: прямая онлайн-трансляция

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