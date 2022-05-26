Мистер Бин устроил салют в честь жены. Но соседи приняли это за вторжение России и сбежали из домов

Кадр из фильма "Бин" 1997 г.

Кажется, что шумные вечеринки с вызовом полиции — привилегия молодых, дерзких и пассионарных. Но нет. Не стареют душой ветераны. Легендарный британский комик Роуэн Аткинсон, он же Мистер Бин, решил порадовать гражданскую жену Луизу Форд и арендовал целый спа-отель в районе Котсуолдс на юго-западе Англии, чтобы отметить день рождения возлюбленной.

Романтический ужин ознаменовал салют. Да такой грандиозный, что жители соседних домов повыскакивали и бросились наутек. Daily Mail пообщалась с очевидцами: оказалось, что чопорные англичане, начитавшись новостей и напившись чаю перед сном, приняли фейерверки за...российское вторжение (почти как в сериале «Оккупированные»). Они на полном серьезе рассказывают, что поверили в бомбардировку.

— На самом деле сначала это звучало так, будто взрываются бомбы, но потом стали слышны звуки фейерверков, и все стало понятно, — призналась одна из жительниц Коутсолдса по имени Шарлин. — Звучит довольно неприятно, но я действительно подумала, когда это началось: «О боже, русские здесь». Это было так громко!

Страх от присутствия русской армии заставил испугаться даже бывалых таксистов. Один из них признался, что внуки в доме проснулись от такого грохота и начали плакать. Собаки бежали из домов. Кошки забились по углам, «испытав стресс».

В итоге жители обратились к руководству отеля и местной полиции, чтобы было проведено расследование бесчеловечных праздничных мероприятий, в результате которых и местные жители ментально пострадали и три десятка лошадей, которые содержатся отелем, могли быть «травмированы». Роуэна Аткинсона попросили больше не «терроризировать район».