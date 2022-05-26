Раскрыты подробности странного сериала про группу «Тату». Юлия Волкова ничего не знает об этом проекте

Фото: B.Y.C.I

В прошлом году «КП» писала о том, что про группу «Тату» к юбилею первого альбома собираются снимать сериал. Новость сопровождалась скандалом: автор почти всех хитов группы Сергей Галоян поругался с девушками, которые якобы запретили ему организовать концерт кавер-песен коллектива, и забрал у них право петь собственные шлягеры.

И поначалу планировалось, что фильм о девичьем тандеме будет документальным: архивные кадры, комментарии участниц группы Юли Волковой и Лены Катиной, редкие фото. Но чем дальше, тем больше становилось понятно — все не так просто. Между собой Волкова и Катина, судя по всему, не очень сильно дружат. Да и бывший продюсер коллектива Иван Шаповалов утратил связь с девушками.

Участницы группы "Тату" Юлия Волкова и Елена Катина в 2003 г. Фото Олега Булдакова (ИТАР-ТАСС)

В итоге совершенно неожиданным образом стало известно, что про «Тату» снимут сериал. Об этом проговорилась актриса Ирина Низовцева, которая должна сыграть Юлю Волкову. Название проекта компании Voltstart визуально напоминает каноническое написание названия группы (t.A.T.u.), но в то же время выглядит довольно странно — B.Y.C.I, что можно прочитать и как «Биуайсиай», и как «Бусы» (при сильном желании).

— Сериал «Бусы» действительно про группу «Тату» — историю девочек, их жизнь и проблемы, — призналась Низовцева. — Однако это все-таки многосерийный художественный фильм, а не документальный, поэтому сценарий отличается от реальной жизни. Сами солистки в нем не участвуют. Их фамилии в сериале изменены. Имена — те же.

Группа "t.A.T.u." на праздновании дня рождения клуба "Prado Cafe" в Москве, 2006 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Артистка пояснила, что юридическими правами на использование образов и песен солисток «Тату» продюсеры обзавелись. Что стало неожиданностью для Юли Волковой и ее менеджмента.

— Впервые об этом слышу, — прокомментировала новости о начале съемок фильма концертный директор солистки Катерина Дорош. — Юля в нем, конечно же, не принимает участия.

Съемки проекта стартовали в Петербурге в мае. Лену Катину должна сыграть Светлана Волошина («Условный мент», «Ленинград 46»).

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