Прохор Шаляпин сенсационно проболтался о припрятанных миллионах Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Прохор Шаляпин оправился от смерти жены-миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис и с головой окунулся в светскую жизнь. Певец сделал ряд громких заявлений о своих коллегах по певческому цеху. Сенсационным стало сообщение артиста об Алле Пугачевой и Максиме Галкине.

"Это их личный выбор. Я тоже не ханжа, может, если бы у меня были за границей деньги, миллионы, мне бы тоже было бы что терять, я бы переживал. Но я не осуждаю этих людей, это личный выбор Максима Галкина, Аллы Пугачевой. Алла Борисовна ничего не говорила про страну, она просто уехала вместе с мужем со своим", - огорошил Прохор Шаляпин.

При этом артист отметил, что шоумен в отличие от жены серьезно "перегнул палку". По его словам, юмориста в России переоценили. Он слишком часто мелькал в различных шоу и передачах, а карьера Галкина взмыла вверх благодаря хорошим связям.

"Не может один, пусть и талантливый, молодой, харизматичный ведущий вести столько проектов. Он же не один в России живет, здесь огромное количество талантливых людей. Нельзя одному человеку давать все по праву каких-то связей... Нигде в мире такого нет", - цитирует прошу 5-tv.ru.

Примадонна и ее избранник были не единственными, по кому прошелся Шаляпин. Артист обвинил певиц Ларису Долину и Надежду Бабкину в страшном. Он сообщил, что за огромный эстрадный путь ни Лариса Александровна, ни Надежда Георгиевна "не пропустили ни одну перспективную молодую перспективную певицу на сцену".

"Лучшее, что вы можете сделать для молодежи,- уйти на второй план, уступить дорогу следующему поколению. Даже я уже себя не считаю молодежью. Просто отойти в сторону. Вы все получили, все у вас есть, давайте дадим дорогу другим. Вы не одни в этой стране... И как ни стыдно, все мало", - сокрушается Шаляпин.