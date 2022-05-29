Закулисье гламурных тусовок: как на самом деле проходят красные дорожки с Гагариной, МакSим, Барановской и другими звездами

Легкость, шик и блеск звездных выходов - не более, чем пыль в глаза. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ах, светский репортер, работа мечты: тусуйся на здоровье, якшайся со звездами, пей просекко в кулуарах. А потом сходи разок на модную премию и забудь свои мечты, как страшный сон. Например, на премию RU.TV, где субботним вечером собрались все сливки шоу-бизнеса. К сцене прессу не пустили, на пьянку с артистами после церемонии тем паче, а на красной дорожке нас ждало такое разочарование, что вместо глянцевого репортажа родилась злючая заметка.

Даже голые наряды, как у Зиверт, не располагают к откровениям звезд. Фото: Иван МАКЕЕВ

То ли время такое турбулентное, то ли ретроградный Меркурий чудит, но знаменитости нынче, как один, не готовы общаться - гонят нашего брата взашей. Серьезных вопросов им не задавай ("это не тема для дорожки"), легкие - дурной тон ("все одно и то же"), о делах сердечных тем более ни слова. Так что же вам надо, дорогие наши?

Так, дочь Григория Лепса, не первый год поющая в группе "Cosmos girls", на вопрос о воссоединении родителей после развода, сразу поставила нас на место: "Спрашивать о личном - неприлично". Вот и Давид Манукян, он же блогер Дава, залетевший в шоубиз благодаря громкому роману с Бузовой и странной "свадьбе" с Филиппом Киркоровым (после этого перфоманса канал "МУЗ ТВ" оштрафовали на 1 млн рублей за гей-пропаганду), уже не готов откровенничать о новом романе с певицей Мари Краймбрери. Словно это не он целый год с ложечки кормил публику слащавыми сторис с Бузовой, нагоняя миллионы подписчиков: вот "малая" целует его в губки за подаренное колечко, а вот и ценник колечка заодно, чтобы все ахнули...

- А вы влюблены? А вам зачем знать, свободно ли мое сердце - вы на него претендуете? - неуклюже отбивался блогер от прессы, сияя новенькими ослепительно белыми зубами. Такие же, кстати, засветила и Мари Краймбрери, когда фирменно громко радовалась очередной статуэтке. Похоже, у них один стоматолог на двоих - а это уже серьезно. Дело раскрыто, Карл.

Роман молчащих Давы и Мари Краймбрери пришлось вычислять по зубам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не подходи, брат-журналист, и к Юлии Барановской. Хотя казалось бы, после того треша, который она с экранов годами разбирает в ток-шоу "Мужское/Женское", ведущая должна быть готова ко всему. Но очередную камеру Барановская придирчиво осматривала: что за канал, да кто такие, небось желтые репортеры опять про личное. Ах, блогеры, ну-ну.

- А я Юля, очень приятно, - подразнила Барановская и поспешила поскорее унести каблуки от подозрительных вопросов. А подозрительным ей казалось всё, даже светские беседы о стоимости нарядов отечественного производителя, которые она из раза в раз выгуливает на вечеринках: "Странный вопрос, цены у всех разные. Если мне нравится, я покупаю". И правда, какие проблемы?

Юлия Барановская изящным жестом пытается отмахнуться от прессы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Персонажи "Дома-2", хоть и не развлекают народ песнями-плясками, тоже гуляли по красной дорожке: за 18 лет славы телестройки они уже стали полноправными звездами. Теми самыми, что не ездят в метро: Алена Водонаева в подземке бывает лишь в сопровождении специально обученных людей, а Ксения Бородина на днях прокатилась по сильной нужде в час пик - контента хватило на целую неделю: толпа, пот, повсюду гастарбайтеры, что за развлечение эта душегубка?

Алена Водонаева пришла в образе "черной вдовы". Фото: Иван МАКЕЕВ

Водонаева прессу обошла стороной: она еще в прошлый раз хвасталась в сторис, что не ответила ни на один вопрос (хотя все очень просили). А Бородина щеголяла в обществе помощницы, которая все фиксировала на видео.

- Ксюша тут самая приличная, - комментировала девица, тыкая пальцем на Ольгу Серябкину в костюме русалки. - Вот эта девушка перепутала премию с Дубаи. ХЗ (хрен знает. - Ред.), кто это.

Имеющий стопроцентное зрение да увидит, что помощница Бородиной недвусмысленно оскорбила певицу Ольгу Серябкину. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Бородина с внушительным обвесом и приглашением, чтобы не задавали лишних вопросов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

У звезд-тяжеловесов помощники серьезнее. Например, МакSим перемещалась по дорожке в сопровождении то ли администратора, то ли секьюрити. "Вы кто? "Комсомольская правда"? Уберите микрофон", - скомандовал тот, а завидев включенную камеру, всячески пытался заслонить свою подопечную в кадре. МакSим тем временем ушла в несознанку: о поклонниках в соцсетях она не писала, а если писала - уже не помнит. Каждый вопрос для звезды мучение, а куда деваться: работа такая - по дорожкам ходить.

Помощник МакSим всячески пытался заслонить ее от назойливых репортеров. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Полину Гагарину отбивал от СМИ рослый администратор: подводил, уводил, всячески рулил процессом. "Мой наряд мне подходит по духу - он очень элегантен, красив и в меру экстравагантен", - без ложной скромности призналась Полина, продемонстрировав образ от британского дизайнера за 300 тысяч рублей. Что-что, а звездная мода пока сплошь иностранная: далеко не все селебрити, вещающие о поддержке отечественных производителей, готовы рядиться в исконно русское. Как тут не вспомнить Филиппа Киркорова, который на днях явился на презентацию нового журнала "Voice" (это наша замена ушедшему заморскому "Cosmopolitan") в дорогущей коллаборации Fendi и Versace.

Полина Гагарина и ее вездесущий помощник. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Называйте меня сегодня Фендаччи! Урвал в Милане, когда ездил на "Евровидение", - объявил поп-король и тут же похвалил глянец за отличный пример "импортзамещения". Термин этот певцу подсказала Бузова, и судя по тому, что оба произносили его без соединительной "о", с этим явлением звезды не знакомы.

К экономии звезды не готовы: не дай бог кто подумает, что они стеснены в средствах. На премии RU.TV Анна Семенович, и Митя Фомин, и Лена Катина, и Анна ASTI, не говоря уж о Яне Рудковской, на вопросы о тратах лишь морщили носики: все по-прежнему дорого-богато, вы о чем? Еще одна неудобная тема - отъезд Аллы Пугачевой: за вопрос о Примадонне, четвертый месяц отдыхающей в Израиле, Лев Лещенко даже отчитал журналистов: "Она никуда не уехала!".

Алла Борисовна вкупе с денежными вопросами - это, кстати, вообще ядреная смесь. Неделю назад по этой причине мы лишились интервью с Прохором Шаляпиным. "Вы с ума сошли? Я готов разговаривать только о желтухе и не собираюсь из-за вас рисковать карьерой!", - кричал в трубку разъяренный любитель бабушек.

Ну а в целом, секрет успеха для светского журналиста прост: помалкивай, и будет тебе счастье.

- Сегодня дошло до такого, что у Лени Агутина дочку съел крокодил, а я уже в третий раз расстался с женой, - размахивая статуэткой "Лучший певец RU.TV", пожурил репортеров за последние слухи Владимир Пресняков. И тут же выдал свое напутствие. - Я вас люблю. Но вы же журналисты. Вы должны не просто кивать. Вы должны писать правду!

Вот мы и написали.

Владимир Пресняков учил нас уму-разуму. И ведь научил! Фото: Иван МАКЕЕВ

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