Герои спецоперации «Z»: меткий огонь морпеха Романенко предрешил исход боя

Фото: REUTERS

«Комсомолка» продолжает знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Они проявили свой опыт и настоящий мужской характер, чтобы привести свои подразделения к успеху.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко», - любил повторять солдатам легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще говорил, что «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, а один день — судьбу империи». Великий военный теоретик не проиграл ни одного сражения, к солдатам обращался по именам и помнил все их подвиги.

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО-БОЕВОМУ

Подполковник Дмитрий Жарких

Фото: Министерство обороны РФ

«Заместитель командира артиллерийской бригады подполковник Дмитрий Жарких с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик силами бригады обеспечивает артиллерийскую поддержку наступающим российским подразделениям.

В ходе боев с националистами Дмитрий непосредственно находился на передовых позициях, управлял, оказывал помощь и передавал практические навыки подчиненным. В ходе ведения воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом было обнаружено вооруженное формирование националистов. Подполковник Жарких принял решение на поражение цели, лично осуществлял корректирование огня, в результате чего было уничтожено 3 гаубичные самоходные артиллерийские установки, 2 пикапа с установленными на них минометами, 1 БТР и около 30 националистов. Высокий профессионализм подполковника Жарких и умело руководство подчиненными способствовало выполнению всех поставленных боевых задач на заданном направлении».

НОЧНАЯ ОХОТА НА ДИВЕРСАНТОВ

Сержант Виктор Пыхтин

Фото: Министерство обороны РФ

«Отделение сержанта Виктора Пыхтина, выполняло задачу по разведке местности вблизи позиций российской группировки войск. Продвигаясь ночью по прилегающей лесополосе, Виктор обнаружил группу националистов, вооруженных 3 гранатометами, пулеметом и стрелковым оружием. Несмотря на превосходящие силы, Виктор Пыхтин принял решение атаковать боевиков.

Умело руководя подчиненным отделением, Виктор одним из первых вступил в бой с националистами, уничтожив пулеметный расчет врага. В ходе скоротечного боя отделением под командованием сержанта Пыхтина было уничтожено более 10 боевиков. Оставшиеся в живых националисты спаслись, бежав с поля боя. Своими решительными и профессиональными действиями сержант Пыхтин обеспечил безопасность места дислокации группировки российских Вооруженных Сил».

МЕТКИЙ ВЫСТРЕЛ РЕШИЛ ИСХОД БОЯ

Гвардии сержант Николай Романенко

Фото: Министерство обороны РФ

Заместитель командира взвода отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии сержант Николай Романенко, действуя в составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований радикально настроенных украинских националистов.

В бою на подступах к городу Николай умеренно руководил огнем подчиненных морских пехотинцев. Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, Николай грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела, лишая противника возможности отступления. Командование националистов предприняло попытку подвоза боеприпасов и вооружения боевикам, удерживающим наступление российских войск в населенным пункте. Заметив, вражескую колонну, движущуюся на помощь обороняющимся боевикам, Николай Романенко точным огнем из вооружения боевой машины пехоты поразил вражеский грузовик с боеприпасами, в результате взрыва которого вылетающими снарядами было уничтожено 1 БМП и более 5 националистов. За этот бой Романенко награжден Орденом Мужества».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ходе заседания Попечительского совета в Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц была рассмотрена вторая очередь строительства на острове Безымянный, расширение социального партнерства с учреждениями культуры и образовательными организациями высшего образования, дополнительного образования и профессиональной ориентации воспитанниц.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России, председатель Попечительского совета Пансиона воспитанниц в г. Санкт-Петербурге Валентина Ивановна Матвиенко, назвала проект строительства второй очереди Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц Минобороны «очень красивым».

Заместитель Министра обороны России, куратор Пансиона воспитанниц МО РФ Татьяна Шевцова отметила, что педагогический коллектив Санкт-Петербургского Пансиона уже добился значительных результатов. Более 80% девочек учатся на «хорошо» и «отлично». Постоянно действует научное общество воспитанниц.

Замминистра отметила, что воспитанницы выступают инициаторами патриотических и волонтерских акций. Так в марте по их инициативе была проведена акция «Своих не бросаем. Письмо солдату».

«Девочки написали более 400 писем со словами благодарности, с пожеланиями поскорее вернуться назад военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине», - подчеркнула Татьяна Викторовна.

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