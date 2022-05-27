45-летняя Елена Ваенга предъявила беременный живот

Внешний вид Елены Ваенги лучше тысячи слов подтвердил давние догадки поклонников. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Елена Ваенга никогда не говорит о своей личной жизни. Певица долгое время скрывала первую беременность. Так что ничего удивительного в том, что и сейчас исполнительница народного хита "Курю" молчит о своем интересном положении. Впрочем, его уже не скрыть. Вокалистку, которая, вероятно, находится на последних месяцах беременности, сняли во всей красе.

Внешний вид Елены Ваенги лучше тысячи слов подтвердил давние догадки поклонников. Об интересном положении 45-летней певицы заговорили после выступления, прирученного ко Дню Победы.

И вот теперь все стало ясно. Ваенга, похоже, действительно находится в ожидании малыша. Разоблачить красавицу удалось благодаря фотографии, которую разместила в блоге актриса Ольга Картнункова.

Представшая во всей красе Елена не в силах скрыть округлившихся форм. Черное шелковое платье подчеркивает изменившуюся фигуру будущей мамы. Ваенга трогательно положила руку на большой животик.

Напомним, для певицы это уже вторая беременность. Почти десять лет назад любимица миллионов родила сына Ванечку от музыканта Романа Садырбаева. В 2016 году влюбленные поженились в Санкт-Петербурге. Позже Елена призналась, что свадьбу они сыграли исключительно ради ее бабушки. В день бракосочетания женщине исполнилось 90 лет.