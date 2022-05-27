Обнищавший Панин спит на улице с бомжами

Алексей Панин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Еще недавно эмигрировавший в Европу Алексей Панин жаловался, что он лишился всех источников дохода и проедает последние сбережения. Звезда «Жмурок» живет в Испании, где он купил квартиру. Новых съемок в России у артиста нет, а в Европе его не очень-то жаждут нанимать на работу. Поэтому он вынужден на всем экономить. В соцсетях Алексей рассказал, как во время путешествия в Рим он не стал селиться в гостиницу. Актер заночевал прямо на улице, на тротуаре возле ворот какого-то исторического особняка.

- В моей жизни было всё, но чтобы спать на улице на асфальте, такого у меня ещё не было. Я сегодня спал в Риме прямо на улице и это офигенно! Вот под этими воротами. Нужно адрес только записать, чтобы потом лет через двадцать сюда приехать и посмотреть на это место, - рассказал Панин о своих «римских каникулах».

По словам Панина, местные бомжи приняли его как родного.

- Местные бездомные меня приняли за своего - с бутылкой маленькой Просекко и рюкзачком, - сообщил артист.

Правда, судя по всему, ночевка на улице не слишком хорошо сказалась на здоровье Алексея. Снимая видео, Панин раскашлялся так, будто подхватил бронхит - из его лёгких вырывались пугающие хрипы.

Ранее артист пожаловался на то, что у него совсем нет денег на жизнь в Европе. Сначала Панин работал с российскими режиссерами и приезжал сниматься в Россию. Поработав два-три дня на съемочной площадке или засветившись на ток-шоу, Алексей, по его словам, зарабатывал на месяц беспечной жизни. Однако после резких заявлений режиссеры и телеканалы больше не зовут его поработать. Сейчас 44-летний Алексей живет на накопления, которые уже на исходе.

- В кино мне дорога закрыта давно! – сообщил Панин в одном из YouTube-шоу. - Я все время, что живу в Испании, приезжал в Россию на два съемочных дня. С 2015-го на меня идет волна хейта, мне перекрыли вход на все федеральные каналы. И в положительном ключе меня выставлять нельзя. Я должен был лететь в Россию, но уже не полечу, потому что вряд ли оттуда потом уеду. Денег осталось на небольшое количество времени, у меня ребенок, его надо кормить.

В Испании артист живет вместе с дочкой Нюсей. Девочка ходит в местную школу и учит испанский язык. Построить карьеру за границей Панин вряд ли сможет. На главные роли его не зовут, а сниматься в эпизодах он не хочет.

- Надо что-то думать - что, пока не знаю, - сетовал артист.