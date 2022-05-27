Собчак одним словом поставила точку в слухах о своем разводе с Богомоловым

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В последние недели ходили слухи о том, что между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым не все ладно. В воздухе упорно витало слово «развод». Подозрения поклонников усилились после новости о том, что Ксения продала свою элитную квартиру в Хамовниках – возможно, чтобы избежать раздела имущества. К тому же журналистку теперь сложно застать дома: она то и дело улетает в служебные командировки снимать интервью. Теледива жаловалась в соцсетях, что у нее не хватает времени даже для того, чтобы уделить достаточно внимания сыну Платону – что уж тут говорить о муже!

Масла в огонь подлила мама Ксении Собчак Людмила Нарусова. В эфире программы «Ты не поверишь!» она сообщила, что ее дочь практически не живет с мужем. Мол, отношения дочери и зятя отравляет банальный квартирный вопрос. Ксения сейчас строит загородный дом, но новоселье все откладывается. В коттедж на Рублевке она вложила несколько миллионов долларов. Обставила его красивой мебелью, но никак не въедет в особняк из-за затянувшихся строительных работ. Богомолов все это время живет в Москве, в своей квартире.

Еще одним камешком в огород режиссера стала декларация о доходах столичных деятелей культуры, опубликованная Московским Департаментом культуры. Согласно документу, доходы Богомолова за прошлый год составил около 13 миллионов. Собчак же заработала в 20 раз больше - почти 300 миллионов. Разница существенная – чем не повод поспорить, кто из супругов является добытчиком в семье?

Ксения все эти домыслы никак не комментировала. Но минувшим вечером внезапно опубликовала архивную фотографию с мужем. Снимок сделан два года назад во время круиза Собчак и Богомолова по Волге. В кадре одетая в тельняшку Ксения нежно обнимает супруга и целует его.

«Люблю», - кратко подписала фото телеведущая, одним словом развеяв слухи о разводе.

Ксения опубликовала архивную фотографию с мужем. Фото: соцсети.

Стоимость нового дома Собчак на Рублевке площадью 1000 квадратных метров эксперты оценивают в 40 миллионов рублей. Особняк премиум-класса построен из финской сосны. Он расположен в закрытом поселке, въезд на территорию которого допускается строго по пропускам. В этом же поселке расположен старый таунхаус Собчак, который она сейчас делит со своей матерью Людмилой Нарусловой. Стройка шла практически по соседству с ее нынешним жильем. Дом отделан в светлых тонах, в нем классическая мебель со множеством изысканных деталей.