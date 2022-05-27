В США выпустили трансгендерную Барби

До трансгендерного перехода 49-летняя Лаверна Кокс была мужчиной по имени Родерик. Фото: Mattel

Вслед за Барби, изображающей королеву Британии Елизавету II, свет увидела кукла, сделанная по образу и подобию афроамериканской трансгендерной актрисы Лаверны Кокс.

Игрушка создана в рамках коллекции Barbie's Tribute, посвященной выдающимся личностям, чей вклад в развитие общества невозможно переоценить.

– Как четырехкратный лауреат премии Эмми, успешный продюсер и первая афроамериканка, появившаяся в телевизионном шоу, Лаверна Кокс воплощает в себе ценности Tribute Collection, – сочли в Mattel.

До трансгендерного перехода 49-летняя Лаверна Кокс была мужчиной по имени Родерик. Ее брат-близнец также в свое время поменял пол.

Впрочем, ничего особенного в новой игрушке нет – от прежних ее отличают разве что чрезмерно рельефные мышцы на руках. Но, видимо, именно они и должны объяснять детям, что раньше эта Барби почему-то была Кеном. А потом передумала.

Впрочем, зритель за пределами США не очень-то знаком с творчеством и заслугами Кокс, а потому может и не заметить, что держит в руках не совсем обычную куклу-девочку.

Кстати, интересный факт: Барби в виде Елизаветы II после старта продаж разлетелись с магазинных полок буквально за считанные секунды. В Mattel уже заявили, что будут готовить к выпуску повторную партию таких кукол, чтобы дать возможность приобрести их всем желающим. А вот за какое время склады и магазины покинет Барби-Кокс, пока никто прогнозировать не берется.