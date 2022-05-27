В Турции впервые началась сдача ЕГЭ для школьников, обучающихся по российской программе

В Анкаре на базе Русского Дома был открыт пункт приёма экзаменов

Дети соотечественников, проживающих за границей, которые учатся в местных школах по российской программе, на собственном печальном опыте знают, как сложно сдать выпускные экзамены. Им приходится ездить в Россию, тратя на это огромные деньги, решать массу бытовых вопросов с проживанием, транспортом. В сегодняшних реалиях, когда далеко не все посольские школы принимают школьников «из города», авиационное сообщение с Россией ограничено, а цены на авиабилеты заоблачные, вопрос со сдачей Единого государственного экзамена для многих семей и вовсе кажется катастрофой.

Проникнувшись проблемой, руководство Русского Дома в Анкаре (представительство Россотрудничества в Турции) решило взять на себя миссию провести экзамены на собственной площадке в Анкаре. Поскольку прецедентов проведения столь серьёзных испытаний за пределами России ещё не было (кроме стран СНГ и школ при дипломатических представительствах), переговоры с Министерством просвещения РФ продолжались несколько месяцев, пока разрешение было наконец получено.

Сотрудникам Русского Дома пришлось срочно переквалифицироваться в «организаторов в/вне аудитории» и «технических специалистов» по приему экзаменов. Параллельно с основной работой они прилежно посещали семинары и сами сдавали экзамены по приему ЕГЭ.

В Турции около десятка школ, репетиционных центров, которые работают по программе российского образования, и в Анкару радостно устремились сотни их выпускников.

Первая четвёрка школьников прибыла в Русский Дом из Частной международной московской школы города Силифке (провинция Мерсин), в которой учатся дети российских специалистов, строящих для Турции АЭС «Аккую».

Завуч школы Юлия Андреева тоже очень довольна открытием центра приёма экзаменов в Турции.

- Сейчас слетать в Россию ради экзаменов – это неподъёмные деньги для многих, - говорит она. - А у кого несколько детей? А сопровождение? К тому же экзамены не один день идут. У нас в этом году сдают ЕГЭ 19 человек. А ещё у нас учатся дети из других стран: им ещё сложнее было бы попасть в Россию для сдачи ЕГЭ. Поэтому для всех нас это спасение, спасибо Русскому Дому.

Кабинеты Русского Дома, мало предназначенные для экзаменационных целей, руками сотрудников превращены в уютные классы на 9-11 человек. Во всех помещениях установили камеры. Ближайшие школы поделились партами и учителями в роли «организаторов».

Самый опытный специалист по проведению ЕГЭ - помощник руководителя пункта приема экзаменов Екатерина Ермакова говорит:

- С учётом того, что практически все работники проводили экзамены впервые, и подготовка заняла критически мало времени, все молодцы, справились. Ощущения самые положительные, оцениваем выполненную работу хорошо, немного устали, но чувствуем себя прекрасно. Дети писали до последней минуты, видно было, что нацелены на результат. В пункте всё прошло штатно, без нарушений, всё согласно регламенту.

Больше всех доволен «виновник» мероприятия – глава Русского Дома Александр Сотниченко:

- В Турции проживает несколько десятков тысяч российских граждан, в том числе школьного возраста, которые проходят обучения в русскоязычных учебных заведениях. Многие из них заинтересованы в том, чтобы сдавать ЕГЭ и поступать в российские вузы. Мы долго добивались права на приём экзаменов, приложили очень много усилий, чтобы в Анкаре на базе Русского Дома был открыт пункт приёма экзаменов, и очень рады, что наши старания не пропали даром.