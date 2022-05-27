Десятки тысяч жителей Турции решили отправиться в космос

Для регистрации потенциальных космонавтов был создан сайт

Выяснилось, что граждане Турции тоже грезят космическими полетами: не успели власти страны запустить Интернет-ресурс, на котором можно зарегистрироваться в качестве кандидата на вакансию космонавта, как его буквально завалили заявками.

В соответствии с национальной космической программой Турции, в следующем году на Международную космическую станцию отправится первый представитель страны, который в течение 10 дней будет заниматься там научными исследованиями в условиях невесомости.

Для регистрации потенциальных космонавтов был создан сайт, на котором кроме формы заявки изложены и условия для кандидатов: полететь в космос может любой гражданин страны в возрасте до 45 лет, имеющий определенное образование и без серьезных проблем со здоровьем.

Результаты превзошли все ожидания – за двое суток на сайт зашли свыше 4 миллионов посетителей, а заявки оставили более 30 тысяч человек.

– 31 тысяча наших граждан подала заявку на полет в космос. 225 граждан завершили регистрацию, указав, что отвечают требованиям на полет в космос. Отобраны будут два кандидата, и только один из них полетит, в итоге, на МКС, – сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Также планируется, что в конце 2023 года Турция запустит к Луне собственную космическую ракету.