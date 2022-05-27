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В мире27 мая 2022 5:15

Десятки тысяч жителей Турции решили отправиться в космос

На орбиту отправится лишь один человек из десятков тысяч желающих
Юрий МАЙБОРОДА
Для регистрации потенциальных космонавтов был создан сайт

Для регистрации потенциальных космонавтов был создан сайт

Выяснилось, что граждане Турции тоже грезят космическими полетами: не успели власти страны запустить Интернет-ресурс, на котором можно зарегистрироваться в качестве кандидата на вакансию космонавта, как его буквально завалили заявками.

В соответствии с национальной космической программой Турции, в следующем году на Международную космическую станцию отправится первый представитель страны, который в течение 10 дней будет заниматься там научными исследованиями в условиях невесомости.

Для регистрации потенциальных космонавтов был создан сайт, на котором кроме формы заявки изложены и условия для кандидатов: полететь в космос может любой гражданин страны в возрасте до 45 лет, имеющий определенное образование и без серьезных проблем со здоровьем.

Результаты превзошли все ожидания – за двое суток на сайт зашли свыше 4 миллионов посетителей, а заявки оставили более 30 тысяч человек.

– 31 тысяча наших граждан подала заявку на полет в космос. 225 граждан завершили регистрацию, указав, что отвечают требованиям на полет в космос. Отобраны будут два кандидата, и только один из них полетит, в итоге, на МКС, – сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Также планируется, что в конце 2023 года Турция запустит к Луне собственную космическую ракету.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ