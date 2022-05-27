Немцы призвали к отставке федерального канцлера

От немцев не укрылись неспособность и нежелание канцлера выступать от имени Германии и постоянное повторение тезисов, навязанных Вашингтоном Фото: REUTERS

Речь канцлера Германии Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе вызвала волну негодования в немецких социальных сетях. Пользователи посоветовали политику, неспособному принимать решения в интересах собственной страны, как можно скорее уйти в отставку.

Во время выступления Шольц заявил, что Украина и страны Запада не примут мира на условиях, продиктованных Россией. В то же время политик не забыл упомянуть и о том, что Германия будет избегать любых действий, которые могут сделать НАТО стороной конфликта.

От немцев не укрылись неспособность и нежелание канцлера выступать от имени Германии и постоянное повторение тезисов, навязанных Вашингтоном.

– Шольц представляет жалкую картину. Он не способен действовать, наверное, он каждый день натыкается на сомнения в собственных мыслях. Как и во время эпидемии коронавируса, он предпочитает перекладывать ответственность за действия на других… Он должен как можно скорее покинуть свой пост, – написал в соцсети один из пользователей.

Автора поддержали и другие его сограждане, отметившие, что Германия в угоду США отказывается от выгодного российского газа в то время, как Вашингтон делает деньги на поставках вооружений Украине.

– Попытка озвучить желания США устами канцлера ФРГ. Бедная Германия! – написал житель Берлина.

Неудивительно, что действия канцлера, представляющего Социал-демократическую партию Германии, вызвали недовольство и всей партии в целом. В Сети даже прозвучал призыв выразить правящей коалиции вотум недоверия и создать новую, но уже без «злополучной СДПГ». Ну, или хотя бы вернуть Ангелу Меркель.