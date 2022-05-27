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В мире27 мая 2022 5:25

Это не Россия: В США определили своего главного противника

Госсекретарь Блинкен счел Китай страной, способной изменить мировой порядок
Юрий МАЙБОРОДА
По заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, на данный момент КНР - это единственная страна, способная изменить мировой порядок

По заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, на данный момент КНР - это единственная страна, способная изменить мировой порядок

Фото: REUTERS

Вашингтон наконец определился, кого же он боится больше. Оказалось – Китая. По заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, на данный момент КНР - это единственная страна, способная изменить мировой порядок. И ссориться с такой страной американские власти не хотят.

– Китай — единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и все растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого, – сказал глава Госдепа.

И тут же заявил, что странам, несмотря ни на что, придется тесно контактировать друг с другом, поэтому США готовы приложить усилия к расширению прямого диалога с Китаем.

Этот вопрос, по мнению Блинкена, в обозримом будущем для Вашингтона является одним из наиболее важных. А дипломатическое взаимодействие с Пекином госсекретарь и вовсе навал «жизненной необходимостью».

– Мы не стремимся блокировать роль Китая в качестве крупной державы, не хотим мешать Китаю или любой другой стране развивать свою экономику или продвигать интересы своего народа, – заверил глава американского внешнеполитического ведомства.

Правда, он не объяснил – как с подобными заявления увязываются высказывания президента США Джо Байдена о возможной помощи Тайваню в конфликте с Поднебесной.

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