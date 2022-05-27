Зачем лейтенант Олег Кожемяко снова ездил «на передок» - в Донбасс

Олег Кожемяко
Фото: Александр ХИТРОВ
- …Олег Николаевич, здравствуйте! Это Саша Гамов. О вас по телевизору Соловьев вчера говорил, что вот Олег Кожемяко второй раз уехал в Донбасс. Вы уже вернулись?
- Вернулись.
- Эта командировка была к вашим морякам, или - другая география?
- Мы ездили навестить и моряков, и 5-ю армию. Там, где ребята служат. Передали им гостинцы, подарки, пообщались.
- Сколько вы там находились?
- Два дня.
- На этот раз вы были в каком пункте?
- Район Степного, Егорьевское, Октябрьский.
- Это ДНР.
- Да.
- Вторая командировка была более опасной? Прошли видеоматериалы, что вы на этот раз - в каске.
- Там же вся ситуация непростая. Мы выезжали туда - ближе к боевым действиям. Конечно, там меры безопасности должны быть. И мы их соблюдали.
- Как там дух, обстановка?
- Ребята научились воевать. И воюют умело. Бьют не числом, а умением. И это очень важно. Три месяца боев дали определенный опыт, совершенствование, взаимодействие с остальными частями выработалось.
И дух нормальный. Уверенность в победе есть. В этом отношении там - порядок.
Бойцы уже смотрят вперед, понимают, что нужно делать. Поэтому и добиваются определенных успехов.
Олег Кожемяко снова ездил «на передок» - в Донбасс
- А жена ваша знала, что вы - второй раз уже в Донбасс? Вы ей говорите, она вас отпускает?
- Жена знает, конечно. Но куда денешься?
- Вы в третий раз тоже собираетесь?
- По обстоятельствам.
Сейчас главная задача – общественные организации выступают с призывом о создании добровольческих батальонов, по контракту. Я думаю, что в крае надо этим заниматься.
- Вы имеете в виду, в Приморье ваши общественные организации выступили с такой инициативой?
- Да, общественники выходят на то, чтобы помогать в формировании этой системы.
И дальше будем готовить подарки, гостинцы. По мере необходимости, возможно, и отправимся туда снова.
- Когда я был у вас дома, во Владивостоке, обратил внимание - у там китель висел на стуле. Вы сказали - сын в армии служил.
- Да.
- А Олег Кожемяко как военную службу проходил?
- Тоже служил срочную - два года, в Алтайском крае. Сначала под Тюменью, Тура.
- У вас какая воинская профессия?
- Мотострелок. У меня техникум был за плечами. Поэтому мы служили в войсках мелиорации и водного хозяйства.
- Были такие войска.
- Да.
- У вас звание сейчас какое?
- Лейтенант. А в армии был старшиной.
- У вас осталась эта тоска по армии, да?
- Сейчас ситуация такая, что - тоска, не тоска по армии - просто надо помогать там всем. Вектор основной для страны все-таки там находится. В зоне проведения военной спецоперации.
Поэтому, нужно каждому на своем месте делать что-то, чтобы ковать звеньями общую победу.
- Вы всегда стараетесь не афишировать эти свои поездки. Меры безопасности или - от излишней скромности?
- Первое, конечно, – меры безопасности. Но все равно, так или иначе, о наших поездках становится известно, поэтому - чего уж скрывать? Здесь особо никто это не скрывает.
Где-то ребята - те, кто служат там, снимают нас, где-то еще что-то. Как ты это утаишь?
А так предварительно, по выезду, конечно, я не говорю, когда собираюсь выезжать.
- А что говорят приморцы, когда встречают, - о спецоперации, о Донбассе?
- Поддерживают. У нас много частей там воюют. Все в кратподдерживают ребят наших.
У многих знакомые, близкие, родственники, у кого-то - сыновья, у кого-то братья служат там…
В Приморье в целом политический градус такой – в поддержку тех решений Верховного Главнокоманлующего, в поддержку ребят. Как можно их не поддерживать, если часть приморцев там находится? Мы же все люди одной земли и понимаем, что они сегодня защищают Родину.
- А генералы приморские и адмиралы как Кожемяко оценивают в этом плане?
- Это у них спросите. У нас полностью налажено взаимодействие со всеми командирами всех частей.
- Они не думают, чтобы вам звание повысить?
- Мне это не надо абсолютно. Я же не военнослужащий.
- Вы как Путин говорите, когда мы начинаем вопрос поднимать, почему наш президент полковник, почему не генерал? Он говорит: мне это не надо.
- Обнимаю. Берегите себя.
- И - вы тоже. Обнимаю.