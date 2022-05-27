Зачем лейтенант Олег Кожемяко снова ездил «на передок» - в Донбасс

Олег Кожемяко Фото: Александр ХИТРОВ

- …Олег Николаевич, здравствуйте! Это Саша Гамов. О вас по телевизору Соловьев вчера говорил, что вот Олег Кожемяко второй раз уехал в Донбасс. Вы уже вернулись?

- Вернулись.

- Эта командировка была к вашим морякам, или - другая география?

- Мы ездили навестить и моряков, и 5-ю армию. Там, где ребята служат. Передали им гостинцы, подарки, пообщались.

- Сколько вы там находились?

- Два дня.

- На этот раз вы были в каком пункте?

- Район Степного, Егорьевское, Октябрьский.

- Это ДНР.

- Да.

- Вторая командировка была более опасной? Прошли видеоматериалы, что вы на этот раз - в каске.

- Там же вся ситуация непростая. Мы выезжали туда - ближе к боевым действиям. Конечно, там меры безопасности должны быть. И мы их соблюдали.

- Как там дух, обстановка?

- Ребята научились воевать. И воюют умело. Бьют не числом, а умением. И это очень важно. Три месяца боев дали определенный опыт, совершенствование, взаимодействие с остальными частями выработалось.

И дух нормальный. Уверенность в победе есть. В этом отношении там - порядок.

Бойцы уже смотрят вперед, понимают, что нужно делать. Поэтому и добиваются определенных успехов.

Олег Кожемяко снова ездил «на передок» - в Донбасс

- А жена ваша знала, что вы - второй раз уже в Донбасс? Вы ей говорите, она вас отпускает?

- Жена знает, конечно. Но куда денешься?

- Вы в третий раз тоже собираетесь?

- По обстоятельствам.

Сейчас главная задача – общественные организации выступают с призывом о создании добровольческих батальонов, по контракту. Я думаю, что в крае надо этим заниматься.

- Вы имеете в виду, в Приморье ваши общественные организации выступили с такой инициативой?

- Да, общественники выходят на то, чтобы помогать в формировании этой системы.

И дальше будем готовить подарки, гостинцы. По мере необходимости, возможно, и отправимся туда снова.

- Когда я был у вас дома, во Владивостоке, обратил внимание - у там китель висел на стуле. Вы сказали - сын в армии служил.

- Да.

- А Олег Кожемяко как военную службу проходил?

- Тоже служил срочную - два года, в Алтайском крае. Сначала под Тюменью, Тура.

- У вас какая воинская профессия?

- Мотострелок. У меня техникум был за плечами. Поэтому мы служили в войсках мелиорации и водного хозяйства.

- Были такие войска.

- Да.

- У вас звание сейчас какое?

- Лейтенант. А в армии был старшиной.

- У вас осталась эта тоска по армии, да?

- Сейчас ситуация такая, что - тоска, не тоска по армии - просто надо помогать там всем. Вектор основной для страны все-таки там находится. В зоне проведения военной спецоперации.

Поэтому, нужно каждому на своем месте делать что-то, чтобы ковать звеньями общую победу.

- Вы всегда стараетесь не афишировать эти свои поездки. Меры безопасности или - от излишней скромности?

- Первое, конечно, – меры безопасности. Но все равно, так или иначе, о наших поездках становится известно, поэтому - чего уж скрывать? Здесь особо никто это не скрывает.

Где-то ребята - те, кто служат там, снимают нас, где-то еще что-то. Как ты это утаишь?

А так предварительно, по выезду, конечно, я не говорю, когда собираюсь выезжать.

- А что говорят приморцы, когда встречают, - о спецоперации, о Донбассе?

- Поддерживают. У нас много частей там воюют. Все в кратподдерживают ребят наших.

У многих знакомые, близкие, родственники, у кого-то - сыновья, у кого-то братья служат там…

В Приморье в целом политический градус такой – в поддержку тех решений Верховного Главнокоманлующего, в поддержку ребят. Как можно их не поддерживать, если часть приморцев там находится? Мы же все люди одной земли и понимаем, что они сегодня защищают Родину.

- А генералы приморские и адмиралы как Кожемяко оценивают в этом плане?

- Это у них спросите. У нас полностью налажено взаимодействие со всеми командирами всех частей.

- Они не думают, чтобы вам звание повысить?

- Мне это не надо абсолютно. Я же не военнослужащий.

- Вы как Путин говорите, когда мы начинаем вопрос поднимать, почему наш президент полковник, почему не генерал? Он говорит: мне это не надо.

- Обнимаю. Берегите себя.

- И - вы тоже. Обнимаю.