Эксперт: Швеция и Финляндия давно были «беременны» НАТО

Хельсинки и Стокгольм замотали тему с референдумом, потому что они не уверены, и обоснованно, в том, что население поддержит вступление в блок. Фото: REUTERS

Формально нейтральные Швеция и Финляндия срочно захотели стать членами НАТО. Чем это вызвано и какими могут быть последствия для них и для России? В этих вопросах «КП» помог разобраться Николай Межевич, доктор экономических наук, президент российской ассоциации прибалтийских исследований.

Опять англичанка гадит…

- Почему так внезапно и торопливо Швеция и Финляндия захотели вступить в НАТО?

- Вряд ли можно говорить о внезапности, финны еще в начале 90-х на совместных с нами форумах в кулуарах заявляли, что оставляют за собой все права по вступлению в НАТО. В том, что они со шведами так споро засобирались в альянс, конечно же, просматривается прямое управляемое участие США и, прежде всего, Британии. Тактика Лондона всегда была - дробление Европы. Вспомним историю: воевать с Францией, но иметь в союзниках Пруссию, воевать с Германией, но имея на своей стороне Францию. То есть объединенная Европа - это большое британское горе. Но тогда вопрос, почему Финляндия и Швеция им так интересны? Эти страны - северная Европа, традиционная зона влияния Британии, и поэтому подтягивание к своей потенциальной валютной зоне Хельсинки и Стокгольма - в этом одна из целей Лондона. Ну и еще его цель всегда - выйти на такие географические рубежи, которые несли бы угрозу России. Вспомним, Черчилль всячески поддерживал Финляндию в годы «Зимней войны», а до этого провоцировал ее на военный конфликт с Советским Союзом и обещал помощь. Но потом, как обычно, этой помощи Финляндию лишил…

Скрытое становится явным

- Скандинавы давно уже свои армии перевели на стандарты НАТО, активно участвуют в натовских учениях. Были неформальными членами клуба. Почему именно сейчас им приспичило получить членский билет?

- Здесь допустим пример с беременностью. На определенном этапе ее, если надо, скрывают. Но наступает время, когда об этом уже невозможно не сказать. Именно это сейчас и происходит - натовскую интеграцию финнов и шведов скрыть уже невозможно. Нужен был хороший момент, чтобы сделать это с максимальным ущербом для нас. Правда, не совсем получилось. Почему? Если бы Финляндия и Швеция заявили об этом в начале марта, это создало бы у российского руководства определенную проблему: невозможно одновременно первым лицам государства реагировать на все - от Аляски до норвежской границы. А теперь мы уже готовы к тому, что в Хельсинки, грубо говоря, забыли, что жить с Советским Союзом и Россией лучше в мире и дружбе, а не в войне. Мы поняли, что шведы хотят новой Полтавы… Ну да, мы и так знаем, что они никакие не нейтральные. Но если раньше наш конфликт с ними вызвал бы возмущение по поводу того, что вы воюете с нейтральными государствами, то после их вступления в НАТО мы будем исходить из того, что это законная цель. Не случайно финны сейчас постоянно показывают свои бомбоубежища в телевизоре.

От гигантов до «политических мышей»

- Бывшему президенту Финляндии Урхо Калева Кекконену приписывают фразу: «Не ищи друзей далеко, а врагов близко». Этот завет архитекторов послевоенной финской внешней политики разрушен окончательно?

- Да. Деградация послевоенных подходов к отношениям с СССР, заложенных президентами Паасикиви и Кекконеном, началась сразу после ухода этих гигантов. Каждое новое поколение финских руководителей становилось все мельче и мельче, теперь, я бы сказал, до каких-то политических мышей дело дошло. Результат будет вполне предсказуемый, будут и экономические последствия… Когда финны говорят: мы не Эстония, мы богатая, процветающая страна, это, в общем-то половина правды. Вторая половина звучит так: а за счет чего мы стали богатой и процветающей страной? Раньше они были в центре между огромным западным миром и бескрайней Россией, за которой виднелся Китай. А теперь финны везут грузы в Китай и из Китая фактически совершая кругосветное путешествие, потому что надо миновать территорию России. Они оказались на границе, мы стали лимитрофом, который «на халяву» больше ничего не получит, ни самого облезлого пенька.

- Кстати, вся деревообрабатывающая промышленность, знаменитая мебель Финляндии - это, прежде всего, российский лес. В свое время Путин умело разменял отмену своего запрета на экспорт кругляка финнам на согласие с прокладкой «Северного потока-1» в их экономической зоне. Теперь-то кругляк закончился, и что? То есть финны сознательно опустили себя до уровня Таллина?

- Я бы сказал как минимум до уровня Таллина, но Таллин уже привык к своему уровню и прекрасно знает свою цену в разговоре с нами. Финны же были искренне уверены, что их цена на порядок больше. А теперь выяснится, что нет. И сегодня не Хельсинки учит Таллин, как жить в Европейском Союзе, а Таллин учит Хельсинки, как жить в НАТО, потому что у него опыт этого уже есть.

Наши острова в Финском заливе станут форпостом

- Президент Путин сказал, что сам факт вступления Финляндии и Швеции в НАТО не несет дополнительных угроз России, все будет зависеть от того, разместит ли блок на новых территориях свой военный потенциал и какой именно. У нас есть военные возможности для ответа, и то, что Шойгу уже объявил о дополнительном формировании до конца года в Западном военном округе 21 военской части, это - только предварительный шаг?

- Думаю, что да. Что касается размещения иностранных контингентов в регионе, дело в том, что и Эстония первоначально не говорила, что мы будем принимать на своих аэродромах американскую авиацию, способную нести ядерные бомбы. Не было таких разговоров в конце 90-х. Но потом, закрепив за собой членство в блоке, с каждым днем и каждым месяцем требования Таллина к НАТО становились все более наглыми, частично они удовлетворялись за счет постоянного расширения натовских контингентов. Формально, до 24 февраля, они менялись на основе ротации, а сейчас, по-моему, никто на это внимания не обращает. Если для России будут созданы новые угрозы, то у нас есть острова в Финском заливе, которые фактически демилитаризованы, но могут быть легко милитаризованы снова. Думаю, что эти острова, которые выдвинуты на запад, как наш передовой форпост, будут чем-то значительно большим, чем остров Змеиный, понятно, в каком месте.

Швеция и Финляндия давно были «беременны» НАТО Фото: REUTERS

Новички станут «разменным фондом» Запада?

- Можно ли допустить, каким бы странным это ни казалось, что вся история с приемом скандинавов в НАТО - игра на повышение со стороны Запада? Вдруг в какой-то момент они решат: а давайте-ка вернемся к переговорам о гарантиях безопасности. И тогда уже не квелая Украина, которая и так понятно, что никогда в НАТО не вступит, будет «обменным фондом», но и не состоявшееся членство в альянсе Швеции и Финляндии будет представлено нам как уступка, на которую мы должны будем ответить?

- Очень вероятный вариант. Если все пойдет, как мы хотим, если мы докажем свою силу, если те жулики-эксперты, которые на Западе пытаются доказывать, что завтра в Москве революция, а послезавтра Россия распадется и к субботе украинский флаг будет над Кремлем, окончательно «сдуются», тогда речь пойдет о капитуляции, я имею в виду не только Киев, но и его покровителей. Но никто капитулировать не любит, они снова вспомнят о переговорах. Формально, кстати, я не помню ни одного американского заявления, которое на уровне концепции исключало бы переговоры с Москвой по этому вопросу. Вполне может быть, на каком-то этапе американцы выдвинут разумные предложения и это будет сделано в корректной форме, потому что то, что мы видели в конце прошлого года, было каким-то вокзальным хамством.

- У них явный когнитивный диссонанс был: страна, как они были убеждены, проигравшая холодную войну, им, победителям, ставит какие-то условия.

- До тех пор, пока хотя бы часть американской политической элиты не поймет, что это был не совсем проигрыш, а у них не совсем победа, и сейчас в любом случае надо садиться за стол переговоров, естественно, ничего не изменится. Но если они будут готовы договариваться, то, безусловно, это может быть какой-то очень жестко зафиксированный новый статус той же Финляндии и Швеции. Условно говоря, они в НАТО, но без размещения каких-то иностранных контингентов. Под этим - особые гарантии, что этот статус не может меняться без референдума. Мы же видим, как Хельсинки и Стокгольм замотали тему с референдумом, потому что они не уверены, и обоснованно, в том, что население поддержит вступление в блок.

Формально нейтральные Швеция и Финляндия срочно захотели стать членами НАТО Фото: REUTERS

Экономические «коврижки» кончились…

- Выходит, гордым шведам и не менее гордым финнам уже отчасти уготовлена роль разменной монеты. Но с потерей всех тех коврижек, которые они имели в качестве нейтральных стран.

- В случае Финляндии очевидно - там коврижки были, я бы сказал, размером с торт Наполеон. У Швеции это не совсем так. Но финны теряют много. Думаю, что бизнес-элиты понимают это, но их никто не спрашивает. Как никто не спрашивает бизнес-элиты Германии. Финны имели в России, я бы сказал, премиальный рынок.

- Вы говорили, что в 80-х примерно четверть ВВП Финляндии так или иначе была связана с Советским Союзом. Да и сегодня финны пользовались многими преференциями, особым положением, которые они имели как торговый партнер России. Теперь об этом можно забыть?

- Именно так. Смотрите: Швеция находится в лучшем географическом положении, и Германия в лучшем, а Финляндия это периферия. Смыл финских железных дорог в том, что это широкая колея, и она через полуостров Ханка практически выходит к центральной части Балтийского моря, дальше паром в Германию. И часть торговли России, со времен Российской Империи, осуществлялась таким образом. Это все тоже уйдет. Пассажирские перевозки по Финляндии убыточны, грузовых внешних не будет, внутренние очень маленькие, Финляндия небольшое государство. По населению она сравнима с Петербургом.

При конфликте с НАТО балтийские страны - не жильцы

- Известный латвийский деятель уже успел назвать Балтийское море после вступления Швеции и Финляндии в альянс натовским. Человек заблуждается?

- Это министр иностранных дел Латвии Ринкевич, я готов человеком признать любого попугая из зоопарка, но не Ринкевича, «профессионального латыша». Что касается его заявления о Балтийском море, то это попытка выдать желаемое за действительное. Российская Федерация готова защищать свои границы на Балтике. Не думаю, что господин Ринкевич увидит или победу, или поражение России или блока НАТО в глобальном конфликте, если он возникнет из-за Балтийского моря. Потому что Латвии в этом случае не останется при любом раскладе. Останется ли Миннесота или Якутия, это вопрос, а Латвии не будет точно.