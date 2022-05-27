Более 600 объектов благоустроили в Ростовской области за последние 5 лет

Только в 2022 году планируется благоустроить 131 общественное пространство. Фото: сайт Правительства Ростовской области.

Начиная с 2017 года, в Ростовской области в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», благоустроили более 600 территорий — общественных и дворов многоквартирных домов. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков во время заседания правительства региона.

Благоустроенные зоны отдыха — парки, скверы, набережные — входят в индекс качества городской среды. И по итогам 2021 года восемь городов в нашем регионе оказались благоприятными для проживания, согласно этой системе подсчета. На первом месте оказался приморский Таганрог, у которого 223 балла, также в восьмерку лучших попали Ростов, Новочеркасск, Азов, Аксай, Белая Калитва и Цимлянск.

- На формирование индекса влияют 36 индикаторов. Они характеризуют 6 самых важных для жителей типов городских пространств - жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство, - объяснил Сергей Сизиков. - Каждый оценивают по 6 показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Поэтому работа должна проводиться комплексно.

Только в 2022 году в донском регионе планируется благоустройство 131 общественной территории. На эти цели будут направлены более двух миллиардов бюджетных средств.

А чтобы выбрать, какие объекты благоустроить в первую очередь, до 30 мая жители Ростовской области старше 14 лет могут оставить свои голоса на сайте za.gorodsreda.ru. Общественные пространства, за которые проголосуют больше всего, будут благоустроены в следующие годы.