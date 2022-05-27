Англосаксы продолжают ломать Евросоюз: альтернативой ему должен стать «альянс русофобов»

Когда Борис Джонсон был мэром Лондона, то страстно выступал за «брекзит» Фото: REUTERS

Когда на Западе говорят, что мечта Владимира Путина - разрушить Евросоюз, то не просто лукавят, а нагло врут. На самом деле развалить его мечтает нынешний премьер Англии Борис Джонсон. Когда он был мэром Лондона, то страстно выступал за «брекзит». А когда возглавил правительство, стал еще более рьяно ставить Брюсселю палки в колеса. Последняя его идея, как сообщает итальянская газета Corriere della sera, - создать в Европе новую систему союзов, во главе которой, разумеется, будет Британия.

Джонсон, как утверждает газета, предложил Зеленскому, раз с членством в ЕС того унизительно «кидают» раз за разом, махнуть на этот союз рукой и создать новый, в который войдут Великобритания (как же без нее, коль там принята стратегия «Глобальной Британии»), Польша, Украина, Литва, Латвия и Эстония. Потом, если все сложится, можно будет попробовать подтянуть и Турцию. Обоснованием такого соблазнительного предложения служит то, что Киев разочарован вялым участием Евросоюза в противоборстве с Россией.

Если серьезно отнестись к итальянской публикации, а каких-либо других серьезных подтверждений этой английской затее пока нет, то необходимо напомнить о некоторых важных обстоятельствах.

Во-первых, предложение создать союз Британии, Польши и Украины Джонсон уже озвучивал, причем публично. Но это выглядело больше как призыв партии к строительству светлого будущего, чем план конкретных действий. Нынешний «заход» британского премьера уже более замысловатый - в новый союз он предлагает взять, как и полагается, скопом, еще и прибалтов. Те, правда, пока молчат, не исключено, что из-за банального испуга: их втягивают в заговор против Брюсселя - кормильца и благодетеля. Хотя антироссийский смысл предлагаемого союза ласкает их слух и сердца, но как бы он не оставил прибалтов с пустыми карманами. Денег Джонсон не сулит, откуда их и взять сейчас, а Польша сама только на деньги Евросоюза и жирует. Украину вообще никто представить не может с рукой, дающей, потому что она уже давно стоит с протянутой…

Не удержаться и от такой ассоциации: представьте союз, который создают три империи - бывшая (Великобритания), несостоявшаяся (Польша) и самопровозглашенная (Украина, которую год назад Зеленский объявил тысячелетней империей, утвердив день государственности в честь крещения Руси в 988-м). Представили эту мощь? А теперь добавьте к ней три прибалтийские вишенки на одном черенке, которых американские президенты традиционно принимают всех разом, чтобы три раза не вставать. Сильный союз получится. Германия и Франция, про прочую европейскую мелочь и говорить не стоит, будут трепетать и искать покровительства Лондона.

Стоит посмотреть и на возможные задачи предлагаемого союза, которые пока не развернуты, но совершенно очевидны. Для Британии дробить Европу всегда было душевным занятием. Польша как клин между Германией (и в целом Европой) и Россией, - одна из основ внешней политики США и соcтоящих у них в порученцах англосаксов с Британских островов. Напомним, что весьма авторитетный американский эксперт Джордж Фридман, создатель «частного ЦРУ» - компании Stratfor, расписывает это в своих трудах уже лет пятнадцать. И если представить, как на карте выстроится новый союз, то вообще получится не клин, а двойная рогатина на русского медведя.

С поляками тоже все понятно. Еще до Второй мировой при Пилсудском они грезили Польшей «от можа до можа» (от моря до моря), пытаясь и сегодня выстроить «триморье» - антироссийский союз стран Балтийского, Адриатического и Черного морей. Про Киев и говорить не приходится: любой, кто крикнет «Пойдем русских бить!» для него тут же становится лепшим другом. Ну а прибалты, для которых русофобия - смысл политического существования, в хвост колонны «на восток» всегда рады пристроиться.

Так что антироссийская направленность новой инициативы Джонсона понятна и очевидна. Но если он действительно интригует за спиной у Брюсселя, то здесь главное другое: это признак системного кризиса, в который вошел Запад. В момент, когда ему необходима «абсолютная сплоченность» для того, чтобы «не допустить победы Путина» на Украине, британский премьер подбрасывает идейки, которые могут посеять только сомнения и шатания. Гадить, как очевидно из этого сюжета, может не только собирательная «англичанка», но и вполне конкретный нечесаный англичанин. Если исходить из того, что Лондон не сделает ничего, что может повредить интересам Вашингтона, то европейцам стоит наконец-то насторожиться по поводу уготовленной им англосаксами судьбы.

Но, как часто бывает, у политических вбросов, подобных созданию в Европе британцами «нового союза», могут быть не только хитроумные геостратегические мотивы, но и вполне приземленные. Скандал с пьяными вечеринками и караоке Бориса Джонсона в разгар локдауна, введенного для всех граждан под страхом огромных штрафов за посещение даже близких родственников, снова разгорается с такой силой, что премьера вполне могут попросить на выход. Свыше 60 процентов британцев уже выступают за это. Что остается врунишке и плуту, которого вывели на чистую воду? С умным видом обозначить головокружительные планы переустройства Европы, над которыми он сейчас напряженно работает.