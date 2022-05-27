Ветеринар из США переболел оспой обезьян в 2003 году

Врач назвал симптомы и рассказал, как у него развивалась болезнь
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Британский интернет – ресурс Mail Online, который является электронной версией знаменитого таблоида Daily Mail, опубликовал историю ветеринара Курта Заеске, который переболел оспой обезьян в 2003-м году. В то время в США была крупнейшая в истории вспышка этого заболевания.
Болезнь доктор подхватил на ферме по разведению грызунов – луговых собачек, традиционных обитателей североамериканских прерий. Тогда, в 2003-м году, отслеживание контактов показало, что первоначально оспа обезьян была завезена в Техас из Западной Африки, из Ганы, а причиной перехода вируса на людей стал тот факт, что в 1970-х года в США была прекращена массовая вакцинация от вируса натуральной оспы. Люди оказались не защищены. В результате оспой обезьян заразились 47 человек.
Ветеринар Курт Заеске вспоминает, что его симптомы первоначально были похожи на грипп. Сначала у него поднялась температура, которая сопровождалась приступами головокружения, тошнотой и сильной усталостью. Через несколько дней по всему телу стали появляться небольшие оспинки, а на большом пальце вырос огромный болезненный волдырь, который заставил доктора серьезно испугаться. Он даже подумывал о том, что этот волдырь может стать причиной для ампутации пальца.
Доктора поместили в изолятор, чтобы остановить распространение болезни, в результате больше не заразился никто, ни его коллеги, ни члены семьи.
1. Инкубационный период заболевания составляет до 21 дня, то есть, до появления симптомов может пройти три недели.
2. Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Также появляется сыпь, сначала на лице, а затем и на других частях тела, включая гениталии. Сыпь напоминает ветряную оспу, иногда могут образовываться струпья, которые затем отпадают.
3. По мнению американских медиков, прививка от натуральной оспы эффективна и против обезьяньего вируса и она защищает на долгие годы, однако приостановка кампании по вакцинации в 1970-х годах привела к тому, что коллективный иммунитет против этого заболевания снизился.
Издание Mail Online приводит слова доктора Ромулуса Бребана, научного сотрудника Института Пастера в Париже, который считает, что новая глобальная вспышка «ждет своего часа» из-за «почти нулевого» уровня иммунитета в мире. За последний месяц случаи заболевания были выявлены в девятнадцати странах, что вызвало тревогу, поскольку инфекция привычна только для Западной и Центральной Африки. Исследования в Африке показали, что в период с 1980-х по середину 2000-х годов заболеваемость в регионе возросла в 20 раз.