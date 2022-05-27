Ветеринар из США переболел оспой обезьян в 2003 году

Врач назвал симптомы и рассказал, как у него развивалась болезнь Фото: www.youtube.com

Британский интернет – ресурс Mail Online, который является электронной версией знаменитого таблоида Daily Mail, опубликовал историю ветеринара Курта Заеске, который переболел оспой обезьян в 2003-м году. В то время в США была крупнейшая в истории вспышка этого заболевания.

Болезнь доктор подхватил на ферме по разведению грызунов – луговых собачек, традиционных обитателей североамериканских прерий. Тогда, в 2003-м году, отслеживание контактов показало, что первоначально оспа обезьян была завезена в Техас из Западной Африки, из Ганы, а причиной перехода вируса на людей стал тот факт, что в 1970-х года в США была прекращена массовая вакцинация от вируса натуральной оспы. Люди оказались не защищены. В результате оспой обезьян заразились 47 человек.

Ветеринар Курт Заеске вспоминает, что его симптомы первоначально были похожи на грипп. Сначала у него поднялась температура, которая сопровождалась приступами головокружения, тошнотой и сильной усталостью. Через несколько дней по всему телу стали появляться небольшие оспинки, а на большом пальце вырос огромный болезненный волдырь, который заставил доктора серьезно испугаться. Он даже подумывал о том, что этот волдырь может стать причиной для ампутации пальца.

Доктора поместили в изолятор, чтобы остановить распространение болезни, в результате больше не заразился никто, ни его коллеги, ни члены семьи.

Что известно об оспе обезьян:

1. Инкубационный период заболевания составляет до 21 дня, то есть, до появления симптомов может пройти три недели.

2. Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Также появляется сыпь, сначала на лице, а затем и на других частях тела, включая гениталии. Сыпь напоминает ветряную оспу, иногда могут образовываться струпья, которые затем отпадают.

3. По мнению американских медиков, прививка от натуральной оспы эффективна и против обезьяньего вируса и она защищает на долгие годы, однако приостановка кампании по вакцинации в 1970-х годах привела к тому, что коллективный иммунитет против этого заболевания снизился.

Ждет ли мир новая пандемия?

Издание Mail Online приводит слова доктора Ромулуса Бребана, научного сотрудника Института Пастера в Париже, который считает, что новая глобальная вспышка «ждет своего часа» из-за «почти нулевого» уровня иммунитета в мире. За последний месяц случаи заболевания были выявлены в девятнадцати странах, что вызвало тревогу, поскольку инфекция привычна только для Западной и Центральной Африки. Исследования в Африке показали, что в период с 1980-х по середину 2000-х годов заболеваемость в регионе возросла в 20 раз.