В Ростовской области еще 4 проекта на 27 миллиардов рублей вошли в «губернаторскую сотню»

С 2011 года реализовано уже 87 проектов на 265 миллиардов рублей. Фото: сайт Правительства Ростовской области.

Четыре новых проекта пополнили 100 ключевых губернаторских инвестиционных проектов. В «губернаторскую сотню» вошли проекты компаний «ЮгСтройИнвест-Дон», «Клевер», Кагальницкого мясокостного завода и Шахтинского полиэфирного. Планы по производству были озвучены в четверг, 26 мая, на заседании Совета по инвестициям под председательством губернатора Дона Василия Голубева.

СОЗДАТЬ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ

Более 22 миллиардов рублей собирается вложить «ЮгСтройИнвест-Дон» в комплексную застройку жильем левого берега донской столицы к востоку от стадиона «Ростов Арена». Здесь вырастут 13 высотных многоквартирных домов, появится парковка на 3,5 тысячи машиномест, спортивно-развлекательные комплексы и просторный парк. Инфраструктура микрорайона будет включать в себя школу на 1100 учеников и два детских сада на 200 мест каждый, а еще — современную поликлинику, которая сможет принимать 150 пациентов за рабочую смену.

Василий Юрьевич отметил, что застройка левобережной части Ростова — это часть активного развития города. И главным показателем успешного выполнения такого проекта должно стать создание комфортной городской среды.

ПОЧТИ 2 ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ

Еще три миллиарда инвестиций — это создание и открытие полиэфирного завода в Шахтах. Пуск назначен на конец 2022 года — сейчас готовность оценивается в 90 процентов. Здесь будет создано 260 рабочих мест, а производственная мощность составит 200 тонн полиэфирного волокна в сутки.

227 миллионов рублей инвестиций пойдут на «Кагальницкий мясокостный завод» в Орловском районе. К 2025 году на производстве наладят выпуск кормовых концентратов и пэтфудов, запустят линию варочных котлов. Кроме того, компания планирует запустить завод по производству кормов для сельхозживотных. Проект позволит создать 100 новых вакансий.

1,5 тысячи новых рабочих мест появятся с запуском проекта компании «Клевер» в Таганроге по производству сельскохозяйственной техники. Планируется, что в год предприятие будет выпускать продукцию на три миллиарда рублей. Ввод первой очереди производства назначен на 2023 год.

РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Глава донского региона поддержал все четыре проекта, включив их в «губернаторскую сотню», и обратил внимание, что каждый из них несет высокий и экономический социальный эффект.

Губернатор же напомнил, все инвестпроекты важно сопровождать до самого запуска.

- Правительство Ростовской области продолжает работать с инвесторами, что называется, в ручном режиме. Мы заинтересованы в сохранении каждого проекта, инвестора, предприятия в донском регионе, - подчеркнул Василий Юрьевич.

Напомним, в рамках «губернаторской сотни» с 2011 года в Ростовской области реализованы уже 87 проектов. Общий объем инвестиций составил почти 266 миллиардов рублей. Преимущественно новые производства открываются в таких отраслях как промышленность, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, и сельское хозяйство.

ОЦЕНИЛИ ПОДДЕРЖКУ

На совещании выступили руководители нескольких системообразующих предприятий Дона и представители малого бизнеса. Предприниматели считают принятый в Ростовской области пакет антисанкционных мер системным и нацеленным на долговременное воздействие. Оценили бизнесмены и то, что в пакете мер учтены запросы бизнеса по льготному кредитованию и налогам, снижению административного давления.

- Благодарю за помощь и включение тракторного завода, который запустим в следующем году, в перечень региональных инвестпроектов. Кроме того, производство вошло в «100 губернаторских проектов», и это тоже очень помогло нашей компании, - сказал генеральный директор комбайнового завода «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

Руководитель завода «Атлантис-Пак», крупнейшего изготовителя оболочки для мясных продуктов, Игорь Переплетчиков рассказал, что при помощи правительства региона предприятие получило квоты на сырье, причем на 70% - отечественное.

Одним из эффективных инструментов господдержки глава крупнейшего российского предприятия по производству и продаже женской и мужской одежды «Элис Фэшн Рус» Александр Еремеев назвал заем Регионального фонда развития промышленности. Предприятие, где на пяти фабриках трудятся около 2 тысяч человек смогло получить 100 миллионов рублей.

Есть и другие инструменты поддержки на региональном уровне, о которых рассказал министр промышленности региона Андрей Савельев. Это субсидирование затрат на подключение к инженерной инфраструктуре, уплата процентов по кредитам, налоговые льготы, инвестиционных налоговый вычет и другие.