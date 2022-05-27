Дмитрий Песков - о съезде ЛДПР: Давайте дождёмся результатов выборов и посмотрим, как новое руководства партии поведёт ее вперед

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 27 мая, в Москве начал свою работу внеочередной съезд ЛДПР - по выборам лидера партии.

Поэтому и вопрос журналиста «Комсомольской правды» официальному представителю Кремля звучал так:

- … Дмитрий Сергеевич, в эти минуты проходит съезд Либеральности - Демократической партии России, который должен избрать нового лидера. В принципе, все идет к тому, что Леонид Слуцкий, глава фракции ЛДПР в Госдуме, будет избран и председателем партии. Не дожидаясь, пока он займет этот пост, хотелось бы спросить - как в дальнейшем Кремль будет строить свои отношения с ЛДПР, которая себя позиционировала и, наверное, позиционирует, и будет позиционировать как партия, которая в оппозиции?

- До сих пор эта партия имела свой достаточно устойчивый электорат, - сказал Песков. - Партия – одна из старейших в нашей стране. Это весьма популярная партия.

Конечно, все будет зависеть от того, насколько партия будет проявлять активность, конструктивизм, даже в оппозиционной деятельности. Это достаточно большая фракция в Государственной Думе. Давайте посмотрим, как руководство партии дальше эту политическую организацию поведет вперед.

- А будет ли руководство страны встречаться с руководством партии?

- Руководство страны встречается с руководством партий на регулярной основе.

- И еще, коль уж мы заговорили про ЛДПР, хотелось бы, чтобы вы, если это возможно, прокомментировали пророчества Владимира Жириновского. Хотя бы два из них. Что - Зеленский станет последним президентом Украины, так как самой страны якобы не станет. Владимир Вольфович это ещё несколько лет назад сказал. И губернатор Михаил Дегтярев, член ЛДПР, даже выпустил две книги, которые так и называются – «Пророк».

- Ясно.

Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой.

Более того, мы не обладаем такими компетенциями – комментировать пророчества. Предлагаем дождаться их или выполнений, или невыполнений.

- Хороший ответ, спасибо вам огромное.