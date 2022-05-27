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Звезды27 мая 2022 10:45

На день рождения к Калягину Евгений Петросян пришел без жены

25 мая Александру Калягину исполнилось 80 лет. В этот день в театре «Et сetera», который народный артист создал тридцать лет назад, был большой праздничный вечер
Татьяна ЗИМНЯЯ
25 мая Александру Калягину исполнилось 80 лет.

25 мая Александру Калягину исполнилось 80 лет.

Фото: Екатерина Цветкова

На сцене - концерт, на котором звучали фрагменты из оперы Бизе «Кармен» и музыка Малера в исполнении Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Выбор музыки и сам стиль вечера полностью отражали вкусы юбиляра. Никаких «капустников». Пускай в молодые годы Александр Калягин и снимался в комедиях-раскомедиях ( например, «Здравствуйте, я ваша тетя!»), но он человек серьезный, воспитанный на классике, хотя и великих комиков таких, как Чарли Чаплин, тоже уважает.

Фото: Екатерина Цветкова

Калягин выбрал не только музыку, но и круг гостей, которых ему приятно было видеть. С утра его поздравила труппа. Сан Саныч (так его называют друзья) поднимался в свой кабинет на лифте и на каждом этаже лифт останавливался: актеры подготовили поздравления.

Фото: Екатерина Цветкова

Калягин в этот день был везде и выглядывал из-за каждого угла – весь театр в его фотографиях и ростовых фигурах в разных образах. Вечером он принимал поздравления от приглашенных гостей. К нему на праздник пришли Евгений Петросян без жены и Станислав Любшин тоже без супруги.

Фото: Екатерина Цветкова

Был Лео Бокерия с женой. Когда у Калягина возникают проблемы с сердцем, он сразу к Лео Антоновичу, к кому же еще?

Пришли поздравить и выстроились в очередь Игорь Костолевский, Адольф Шапиро, Ирина Апексимова, Владимир Симонов, Евгений Писарев, Евгений Князев, Владимир Машков, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Владимир Урин и многие другие худруки и директора театров. Были и политики. Калягин с благодарностью принимал подарки и цветы. Был предельно вежлив, реагировал с юмором, благодарил, но себя берег. И принятым в таких случаях комплиментам знал цену.

Фото: Екатерина Цветкова

В кабинете Сан Саныча собралась его семья, дети и внуки.

Перед концертом в фойе был банкет и после концерта - тоже. В гастрономическом плане Калягин хлебосольный хозяин. Он любит угощать и делает это со вкусом.

Фото: Екатерина Цветкова

Праздник проходил во всему театру на нескольких этажах. Потом были танцы. В фойе и на улице играл оркестр.

Говорят, что сегодня, 27 мая, будет продолжение банкета в СТД, которым Калягин руководит уже четверть века.

Фото: Екатерина Цветкова

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯЕвгений Петросян: досье KP.RU