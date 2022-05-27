На день рождения к Калягину Евгений Петросян пришел без жены

25 мая Александру Калягину исполнилось 80 лет. Фото: Екатерина Цветкова

На сцене - концерт, на котором звучали фрагменты из оперы Бизе «Кармен» и музыка Малера в исполнении Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Выбор музыки и сам стиль вечера полностью отражали вкусы юбиляра. Никаких «капустников». Пускай в молодые годы Александр Калягин и снимался в комедиях-раскомедиях ( например, «Здравствуйте, я ваша тетя!»), но он человек серьезный, воспитанный на классике, хотя и великих комиков таких, как Чарли Чаплин, тоже уважает.

Фото: Екатерина Цветкова

Калягин выбрал не только музыку, но и круг гостей, которых ему приятно было видеть. С утра его поздравила труппа. Сан Саныч (так его называют друзья) поднимался в свой кабинет на лифте и на каждом этаже лифт останавливался: актеры подготовили поздравления.

Фото: Екатерина Цветкова

Калягин в этот день был везде и выглядывал из-за каждого угла – весь театр в его фотографиях и ростовых фигурах в разных образах. Вечером он принимал поздравления от приглашенных гостей. К нему на праздник пришли Евгений Петросян без жены и Станислав Любшин тоже без супруги.

Фото: Екатерина Цветкова

Был Лео Бокерия с женой. Когда у Калягина возникают проблемы с сердцем, он сразу к Лео Антоновичу, к кому же еще?

Пришли поздравить и выстроились в очередь Игорь Костолевский, Адольф Шапиро, Ирина Апексимова, Владимир Симонов, Евгений Писарев, Евгений Князев, Владимир Машков, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Владимир Урин и многие другие худруки и директора театров. Были и политики. Калягин с благодарностью принимал подарки и цветы. Был предельно вежлив, реагировал с юмором, благодарил, но себя берег. И принятым в таких случаях комплиментам знал цену.

Фото: Екатерина Цветкова

В кабинете Сан Саныча собралась его семья, дети и внуки.

Перед концертом в фойе был банкет и после концерта - тоже. В гастрономическом плане Калягин хлебосольный хозяин. Он любит угощать и делает это со вкусом.

Фото: Екатерина Цветкова

Праздник проходил во всему театру на нескольких этажах. Потом были танцы. В фойе и на улице играл оркестр.

Говорят, что сегодня, 27 мая, будет продолжение банкета в СТД, которым Калягин руководит уже четверть века.