Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Борис Корчевников всегда считался одним из самых эмпатичных телеведущих. Во время душераздирающих бесед с гостями своей программы артист часто и сам делился сокровенным. Борис настолько всегда сопереживал героям, что нередко плакал вместе с ними. Так случилось и на этот раз.

Борис Корчевников не так давно объявил сбор средств на помощь участникам спецоперации по защите мирных граждан Донбасса, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик. Ведущий "Судьбы человека" попросил откликнуться всех неравнодушных.

"Дорогие, я представить себе не мог, что на призыв собрать средства на помощь нашим бойцам, мирным жителям и пострадавшим храмам Донбасса будет такой отзыв. Тысячи людей перечисляют средства и пишут слова поддержки нашим ребятам", - рассказывал Корчевников.

Борис Корчевников расплакался от невероятных признаний

Борис побывал в Донбассе. Вернувшись оттуда, он рассказал полную слез и боли историю про маленькую девочку, у которой нет рук. "Она Моцарта играет. Я представил: при какой-то одинокой лампочке талантливый педагог учит девочку без рук играть Моцарта. Разговор, который невозможно смотреть без слез", - поделился видео беседы близкий друг Корчевникова - журналист Роман Голованов в своем телеграм-канале.

В кадре Борис расплакался прямо в эфире, рассказывая о том, как детки с особенностями развития создают настоящие шедевры. Телезвезда показал тарелочку из папье-маше, посвященную светлой Пасхе.

"Поделка сделана в спецшколе в Луганске. Я туда ездил. Там детки без ручек, в инвалидных колясках. Эту тарелочку сделал ребенок девяти лет. Он за свою жизнь не видел мирного неба. Они знаю Закон Божий. Там была девочка, ей немного лет. Она красивая-красивая, в пятом классе учится. У нее нет ручек. Вот по локоть. А она играет Моцарта. Сидит в этом комплексе при одной лампочке. Талантливый педагог учит девочку без рук играть Моцарта, понимаешь", - после этих слов Корчевников и Голованов разрыдались.