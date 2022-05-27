Позор полиции Техаса: стражи порядка почти час ждали подкрепления, пока 18-летний парень расстреливал детей в школе

Родители учеников начальной школы рассказали журналистам, что были возмущены бездействием полиции Фото: REUTERS

40 минут длилась кровавая бойня в начальной школе техасского города Ювальде, устроенная 18-летним Сальвадором Рамосом, перед тем, как сотрудники полиции застрелили юношу. Жертвами убийцы стали по меньшей мере 19 детей и двое учителей. Также Рамос застрелил возле здания школы сотрудника пограничного патруля, хотя изначально сообщалось, что это был офицер полиции.

Стрельба в Ювальде стала 22-й по счету в американских школах только в этом году и одной из самых массовых в истории. Многие задаются вопросом, почему в США, где на протяжении десятилетий остро стоит проблема массовых расстрелов, до сих пор не ужесточили правила продажи и владения оружием. Более того, в этот раз у общественности возникли вопросы к действиям полиции.

Ответы полицейских на пресс-конференции туманны и противоречивы. То они заявляют, что Сальвадор был в бронежилете, затем отрицают это. Первоначально сообщалось, что на подходе к школе у Рамоса завязалась перестрелка со школьным полицейским, но позднее, оказалось, что убийца беспрепятственно прошел в здание, даже не столкнувшись с ним. Это подтвердил региональный директор Департамента общественной безопасности Техаса Виктор Эскалон.

Cтражи порядка почти час ждали подкрепления Фото: REUTERS

Рамос оказался возле здания школы в 11:28, а в 11:44 на место прибыли первые полицейские. Но когда они вошли в здание, Сальвадор открыл по ним огонь, и офицеры решили спрятаться. Откровение представителя полиции Ювальде Криса Оливареса в эфире CNN потрясло общественность: правоохранители ждали подкрепления, пока Рамос продолжал расстреливать детей.

- Когда идет стрельба, важно как можно быстрее устранить угрозу и спасти жизни людей. Но американцы должно понимать, что офицеры вошли в здание, не зная, где именно находится убийца. Они слышали выстрелы, в том числе стрельба велась и по ним самим. Если бы в тот момент они продвинулись дальше, не имея информации о подозреваемом, их могли бы застрелить, они могли убить. Это дало бы возможность злоумышленнику убить и других людей, - обосновал Оливарес.

За своих подчиненных вступился начальник полиции Ювальде Даниэль Родригес

В итоге полицейские контролировали эвакуацию детей и учителей из школы и ждали подкрепления. Только через час прибыл отряд пограничного патруля, который и застрелил преступника, который все это время укрывался в одном из учебных классов.

За своих подчиненных вступился начальник полиции Ювальде Даниэль Родригес. Он напомнил, что в перестрелке с Рамосом были ранены два офицера.

- Обществу важно знать, что наши сотрудники отреагировали на происшествие в течение нескольких минут, - попытался оправдаться он.

Родители учеников начальной школы рассказали журналистам, что были возмущены бездействием полиции. Некоторые отцы разбивали окна в классах, чтобы помочь ученикам выбраться. Другие просили офицеров дать им оружие, чтобы они могли спасти своих детей.

- Я сам сказал одному из офицеров, если они не хотят туда идти, одолжите мне свой пистолет и жилет, и я сам войду туда, чтобы разобраться со всем, но мне сказали «нет», — сказал Джейсон Кэрролл, чей сын выжил.

В перестрелке с Рамосом были ранены два офицера Фото: EAST NEWS

- Нас, отцов, было пять или шесть. Мы не думали о себе. Мы хотели штурмовать здание, настолько мы хотели вытащить наших детей оттуда, - говорит Хавьер Казарес.

Власти Техаса направили проверяющих, которые проведут внутреннее расследование и установят точную хронологию событий в начальной школе Ювальде и дадут оценку тому, насколько были правомерны действия их коллег.