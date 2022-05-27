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В мире27 мая 2022 12:27

Позор полиции Техаса: стражи порядка почти час ждали подкрепления, пока 18-летний парень расстреливал детей в школе

Полицейских городка Ювальде ждет внутреннее расследование
Мария БЕРК
Родители учеников начальной школы рассказали журналистам, что были возмущены бездействием полиции

Родители учеников начальной школы рассказали журналистам, что были возмущены бездействием полиции

Фото: REUTERS

40 минут длилась кровавая бойня в начальной школе техасского города Ювальде, устроенная 18-летним Сальвадором Рамосом, перед тем, как сотрудники полиции застрелили юношу. Жертвами убийцы стали по меньшей мере 19 детей и двое учителей. Также Рамос застрелил возле здания школы сотрудника пограничного патруля, хотя изначально сообщалось, что это был офицер полиции.

Стрельба в Ювальде стала 22-й по счету в американских школах только в этом году и одной из самых массовых в истории. Многие задаются вопросом, почему в США, где на протяжении десятилетий остро стоит проблема массовых расстрелов, до сих пор не ужесточили правила продажи и владения оружием. Более того, в этот раз у общественности возникли вопросы к действиям полиции.

Ответы полицейских на пресс-конференции туманны и противоречивы. То они заявляют, что Сальвадор был в бронежилете, затем отрицают это. Первоначально сообщалось, что на подходе к школе у Рамоса завязалась перестрелка со школьным полицейским, но позднее, оказалось, что убийца беспрепятственно прошел в здание, даже не столкнувшись с ним. Это подтвердил региональный директор Департамента общественной безопасности Техаса Виктор Эскалон.

Cтражи порядка почти час ждали подкрепления

Cтражи порядка почти час ждали подкрепления

Фото: REUTERS

Рамос оказался возле здания школы в 11:28, а в 11:44 на место прибыли первые полицейские. Но когда они вошли в здание, Сальвадор открыл по ним огонь, и офицеры решили спрятаться. Откровение представителя полиции Ювальде Криса Оливареса в эфире CNN потрясло общественность: правоохранители ждали подкрепления, пока Рамос продолжал расстреливать детей.

- Когда идет стрельба, важно как можно быстрее устранить угрозу и спасти жизни людей. Но американцы должно понимать, что офицеры вошли в здание, не зная, где именно находится убийца. Они слышали выстрелы, в том числе стрельба велась и по ним самим. Если бы в тот момент они продвинулись дальше, не имея информации о подозреваемом, их могли бы застрелить, они могли убить. Это дало бы возможность злоумышленнику убить и других людей, - обосновал Оливарес.

За своих подчиненных вступился начальник полиции Ювальде Даниэль Родригес

За своих подчиненных вступился начальник полиции Ювальде Даниэль Родригес

В итоге полицейские контролировали эвакуацию детей и учителей из школы и ждали подкрепления. Только через час прибыл отряд пограничного патруля, который и застрелил преступника, который все это время укрывался в одном из учебных классов.

За своих подчиненных вступился начальник полиции Ювальде Даниэль Родригес. Он напомнил, что в перестрелке с Рамосом были ранены два офицера.

- Обществу важно знать, что наши сотрудники отреагировали на происшествие в течение нескольких минут, - попытался оправдаться он.

Родители учеников начальной школы рассказали журналистам, что были возмущены бездействием полиции. Некоторые отцы разбивали окна в классах, чтобы помочь ученикам выбраться. Другие просили офицеров дать им оружие, чтобы они могли спасти своих детей.

- Я сам сказал одному из офицеров, если они не хотят туда идти, одолжите мне свой пистолет и жилет, и я сам войду туда, чтобы разобраться со всем, но мне сказали «нет», — сказал Джейсон Кэрролл, чей сын выжил.

В перестрелке с Рамосом были ранены два офицера

В перестрелке с Рамосом были ранены два офицера

Фото: EAST NEWS

- Нас, отцов, было пять или шесть. Мы не думали о себе. Мы хотели штурмовать здание, настолько мы хотели вытащить наших детей оттуда, - говорит Хавьер Казарес.

Власти Техаса направили проверяющих, которые проведут внутреннее расследование и установят точную хронологию событий в начальной школе Ювальде и дадут оценку тому, насколько были правомерны действия их коллег.

Происшествия: ЧП