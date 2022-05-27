Михаил Дегтярев: «Беларусь может принять участие в строительстве крупных логистических центров»

Региону и Белоруссии предстоит работа по выстраиванию логистических цепочек. Фото: пресс-служба правительства Республики Беларусь.

Михаил Дегтярев в очередной раз подтвердил свою репутацию эффективного переговорщика. Если раньше удавалось добиваться положительных результатов при встречах на федеральном уровне, то на этот раз навыки главы региона помогают выстраивать отношения на уровне международном.

Так, более, чем продуктивно прошла рабочая командировка губернатора Хабаровского края и бизнес-делегации региона в Республику Беларусь, в ходе которой была достигнута договоренность о расширении и без того плодотворного сотрудничества.

В ходе встречи Михаила Дегтярева с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, стороны сошлись во мнении о необходимости более тесной интеграции и наращивании товарооборота, который только в 2021 году был увеличен более, чем в два раза.

Наращивание предполагает, в том числе, развитие промышленного потенциала стран. Посетив передовые автомобилестроительные заводы Республики Беларусь, среди которых «МАЗ» и «БелАЗ», Михаил Дегтярев убедился в надежности и качестве производителей. Об этом свидетельствуют и закупки единиц техники, которые регулярно осуществляются такими предприятиями Хабаровского края, как «Руссдрагмет» и «Ургалуголь». В будущем «МАЗ» и «БелАЗ» смогут в кратчайшие сроки поставлять в регион карьерные самосвалы и другое транспортное оборудование для работ в горнодобывающей, строительной, и металлургической отраслях.

- Наши промышленники крайне заинтересованы в регулярных поставках запчастей, комплектующих и специализированной техники: шахтных и карьерных самосвалов, погрузочного и вспомогательного горного оборудования, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

В условиях, в которых оказались страны после введения нескольких пакетов санкций, одним из ключевых пунктов становится полноценное обеспечение жителей продовольственными товарами. В целях расширения перечня поставщиков и ассортимента закупаемой продукции губернатор края посетил Могилевский мясокомбинат, специализирующийся на деликатесах и колбасных изделиях.

- Увеличение и бесперебойность поставок белорусских продовольственных товаров на дальневосточные рынки приобретают сегодня первостепенное значение. Торговые компании региона испытывают высокую потребность в заключении прямых договоров на поставку мясной продукции в оптовые и розничные сети не только Хабаровского края, но и наших соседей - Приморского края, Амурской и Еврейской автономной областей, - отметил глава региона.

Делегация предпринимателей, в состав которой вошли представители региональных торговых сетей, достигла множества договоренностей по экспорту и импорту товаров и изделий. 43 предприятия с обеих сторон сделали серьезный шаг к заключению ряда международных контрактов.

На фоне кризиса поставок европейской рыбы белорусским перерабатывающим предприятиям у дальневосточных рыбаков появился уникальный шанс зайти на рынок республики. Так, в Беларусь в скором времени начнутся поставки мороженой рыбной продукции и консервов. Рыбопромышленники края, в свою очередь, заинтересованы в специализированной технике, для чего была организована встреча с производителем бульдозерной техники ОАО «АМКОДОР». Концерн «Беллегпром» оказывает содействие хабаровскому производителю армейских палаток ООО «Тактика» в планах по выходу компании на белорусский рынок.

Для более эффективного сотрудничества региону и Республике предстоит провести работу по выстраиванию логистических цепочек.

- Мы пригласили коллег из Белоруссии в нашу логистическую инфраструктуру. Это значит, что белорусский бизнес или государство могли бы принять участие в строительстве крупных логистических центров, складов, портов на побережье Японского и Охотского морей, чтобы направить свой экспорт на азиатско-тихоокеанские рынки, - отметил губернатор Хабаровского края.