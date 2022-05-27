Как прошли выборы преемника Жириновского: Гимн и фуршет были, а конкуренты и секс-скандалы - нет

ЛДПР выбрала Леонида Слуцкого новым руководителем партии Фото: Олег АДАМОВИЧ

ВЫБОРЫ И РАЗНОЕ

Что у либерал-демократов настали то ли трудные времена, то ли наоборот - урожайные, я понял, когда на входе в Институт мировых цивилизаций (тут партийцы устроили свой исторический сход) прямо передо мной закончились бумажные бейджы для журналистов.

- Ну а что вы хотите, бумага и печать подорожали, - пошутил кто-то из коллег.

- А, может, просто никто не ждал, что столько журналистов припрется? Всем вдруг стало интересно - что будет с ЛДПР после Жириновского, - отрезал другой.

В общем, я был не один, кому не досталась желто-синяя напузная ксива.

Иду дальше. На третьем этаже института четыре десятка корреспондентов и операторов утолкали в небольшую комнатку с плохим проветриванием. Со стены на них осуждающе смотрел Зигмунд Фрейд. На столах у стеночки организаторы разложили программу дня из двух пунктов. Под цифрой один шло избрание председателя, под цифрой два - «разное».

Судя по тому, как потом развивались дела, под разным подразумевалось пение гимна партии и праздничный фуршет.

ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ ТОЛЬКО ОДИН

До дня выборов еще оставалась интрига, кто может возглавить ЛДПР. За кресло Жириновского готовы были бороться думские депутаты Слуцкий и Нилов, хабаровский губернатор Дегтярев… Но к моменту внеочередного 34-го партсъезда консенсус уже сформировался.

И даже так начало голосования началось на полтора часа позже запланированного. Неожиданно в последний момент себя на роль главы партии предложил экс-депутат Александр Шерин. Впрочем, шансов у него не было - из 87 делегатов за то, чтобы Шерина включить в бюллетень проголосовал только один человек. Он сам. Остальные 86 были против. Зато Леонида Слуцкого поддержали единогласно.

После такого позора Шерин собрал бумаги и демонстративно ушел.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

ЗА ИЛИ ПРОТИВ

Само голосование прошло безальтернативно. На бюллетене была всего одна фамилия Слуцкого. Партийцы могли поставить галочку За или Против. Но так как уже все было предрешено, то нового главу ЛДПР выбрали единогласно.

- Вам не жалко, что партию возглавит другой? - спрашиваю Михаила Дегтярева.

- Путин поручил мне развивать Хабаровский край. Я не могу ослушаться его распоряжения, - ответил губернатор после того, как опустил свой бюллетень. Он не стал ждать подсчета голосов и сразу уехал по своим делам.

Я вспомнил, что четыре года назад несколько парламентских журналисток обвинили Леонида Слуцкого в приставаниях.

- Эта история всплыла, когда обсуждали кандидатов? - был мой вопрос самому молодому депутату Думы, делегату съезда ЛДПР Василию Власову.

- Никто не вспомнил даже, - ответил он.

Да, движение Me Too в России умерло, даже толком не родившись.

НАДО СПЛОТИТЬСЯ ВОКРУГ ПРЕЗИДЕНТА

Слуцкий после победы толкнул перед однопартийцами речь. Многие ждали, что он назовет будущий курс партии. И фактически он его назвал.

- Мы оппозиционная партия, но мы за конструктивную оппозицию. Поэтому мы все должны сплотиться вокруг президента. Партия должна помочь с выполнением его программы, - заявил Слуцкий.

- Ни одна страна так не поддерживает мир как Россия. Спецоперация началась потому что у нас не осталось другого выхода, - продолжил он, прерывая свое выступление прямыми цитатами президента.

Дальше главный либерал-демократ в программной речи поздравил Сергея Шойгу с прошедшим днем рождения.

Еще Слуцкий обрушился на наше и не наше образование. Политик заявил, что дети больше не будут учиться на Западе в англо-саксонской системе, чтобы «возвращаться назад с полученными там указаниями».

Будем надеяться, что Леонид Эдуардович не имеет в виду вообще всех детей, учившихся на западе. Ведь через «англо-саксонскую систему» прошло множество чад крупных бизнесменов и управленцев страны. Даже подумать грешно, что эти дети могли получить какие-то указания оттуда!

Фото: Олег АДАМОВИЧ

МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ

Власов признался мне, что второго Жириновского в партии нет. Нет столь же яркого политика, который смог бы влюбить в себя избирателей по всей стране.

Но, на мой взгляд, если говорить о будущем ЛДПР, то хорошо, что выбрали Слуцкого, а не кого-то другого. Слуцкий ярче и харизматичнее остальных парткандидатов. А его программная речь просто должна была показать, что ЛДПР с новым лидером не скатится к «несистемной оппозиции». Возможно, этого хватит, чтобы остаться на российском политическом небосклоне.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СЛУЦКОМ?

Леонид Эдуардович — профессиональный депутат. В Госдуме он аж с 1999 года. Шесть последних созывов получает мандат народного избранника.

Слуцкий возглавлял Комитет по международным делам с 2016 года. Возможно, сейчас ему придется от этого поста отказаться ради чисто партийной работы. Но, может, и нет. Спикер Госдумы уже выражал недавно надежду, что Слуцкий справится и там, и там.

Несмотря на то, что последние несколько лет политик официально зарабатывает около 5 с половиной миллиона рублей в год, семье Леонида Эдуардовича принадлежит два Бентли.