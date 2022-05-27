Анна Чиповская ушла из "Табакерки" по личным причинам

Не дожидаясь окончания сезона 34-летняя актриса решила покинуть театр, в котором прослужила 15 лет Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Нельзя сказать, что это решение было неожиданным. С начала спецоперации на Украине Чиповская опубликовала несколько пацифистских постов в соцсетях. В то время как худрук театра Владимир Машков с самых первых дней поддержал политику руководства страны на Украине. Недавно Анна поздравила Кирилла Серебренникова с премьерой в Каннах, мол, участие Серебренникова "очень важно для всей отечественной киноиндустрии".

Чиповская написала в своем Телеграм-канале, что у нее на днях был серьезный разговор, хотя "это сложно назвать разговором". Собеседник (кто бы он ни был) ее не слышал, это был монолог, который в очередной раз убедил её в том, что диалог – сложнейшая для некоторых людей форма коммуникации, которая возможна только между людьми, желающими друг друга услышать.

И вот последние новости: «В конце этого сезона я по личным причинам покидаю театр Табакова, - написала Чиповская в Телеге. - Хотя, место, в котором ты жил 15 лет, невозможно покинуть, оно навсегда останется родным. Останется домом. Я бесконечно благодарна Олегу Палычу за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссёрам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнёрам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру».

И ни слова о нынешнем худруке Владимире Машкове.

Театр не комментирует решение Чиповской – раз сама актриса сказала, что по личным причинам, значит так и есть.

Хорошо, что Чиповская доиграет сезон, иначе бы пришлось на время расстаться с тремя спектаклями текущего репертуара, в которых она занята. Чиповскую мы еще увидим в "Табакерке" в этом сезоне, а к следующему на её место введутся другие актрисы, кто именно, пока неизвестно.

Вот афиша на май и июнь, когда будет играть Анна Чиповская.

Май:

28 “И никого не стало”

29 “Кинастон”

Июнь:

7/26 “Страсти по Бумбарашу”

11/25 “И никого не стало”

20/30 “Кинастон”