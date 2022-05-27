«Дерзкие мини, рокерские шипы и хрустальный балахон»: Кристина Орбакайте отметила день рождения на сцене

Кристина Орбакайте на сцене праздничного концерта. Фото: Личный архив

Это шоу должно было отшуметь ещё до пандемии. Но потом грянул ковид и Кристина перенесла концерт на свой юбилей, на май 2021 года. Но снова планы спутал коронавирус. Потом шоу Кристины Орбакайте компанией «Москоу Шоу» запланировали провести осенью 2021 года. И снова перенос.

К счастью, с пятой попытки концерт состоялся. «Крокус» встретил Кристину аншлагом, а она показала свои лучшие песни и новые хиты в постановке режиссёра Андрея Царя. За концерт артистка сменила несколько образов. Тут и дерзкие мини (благо у мамы троих детей прекрасная фигура, есть что показать), и рокерские косухи с шипами, и хрустальный балахон на песне «Опять метель» (как бы привет Алле Борисовне, которая сейчас отдыхает в Израиле).

Фото: Личный архив

Живой звук, идеально выстроенный балет, почти два часа песенного разговора со зрителями. И двигалась Кристина не хуже какой-нибудь Джей Ло. Пластичная, элегантная. Все-таки балетное прошлое очень помогает певице выглядеть на сцене королевой.

Фото: Личный архив

В зале присутствовали и друзья Кристины Орбакайте: дизайнер Игорь Гуляев, певица Жасмин, руководитель балета «Тодес» Алла Духова, актер Кирилл Сафонов с женой и певицей Сашей Савельевой. Приехали с букетами и дети Кристины -Никита Пресняков с женой Аленой и Дени Байсаров.

Кристина Орбакайте и Жасмин. Фото: Личный архив

Кристина успела и пообщаться с журналистами, признавшись, что будучи ребёнком, она чувствовала себя не такой, как все, из-за необычного имени.

- В детстве мне было сложно, непонятно, почему у меня такое странное имя – Кристина Эдмундовна Орбакайте, – делилась артистка. – Как будто я была с другой планеты.

В ходе концерта Кристина вспомнила и песни своей мамы, подарив им новое звучание:

«До свиданья, лето», «Позови меня с собой», «Опять метель».

И в финале шоу произнесла речь Аллы Пугачёвой с первых «Рождественских встреч» Примадонны в 1988 году.

Фото: Личный архив

-Тогда женщина, которая еще споет, сказала: «Мне так хочется жить в такое время, когда вся злоба людская останется только в ритмах музыки, а нам с вами останутся мирное небо над головой и счастливые, здоровые дети, - вспомнила Кристина.

И собрав оранжерею цветов добавила: «Если сегодня в ваших сердцах что-то осталось, то большой награды для себя я и не желаю».