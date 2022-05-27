Жизнь налаживается: Инфляция упала, айтишники вернулись

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на форуме "Лидеры России" в Гостином дворе. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

За первые 20 дней мая инфляция в России упала до минимума с 1999 года, а за последнюю неделю цены даже начали снижаться. Об этом заявил премьер российского правительства Михаил Мишустин, выступая в Москве перед участниками суперфинала IV конкурса управленцев «Лидеры России».

- Обвального сокращения производства и взрывного роста безработицы не произошло, - сказал премьер. - Удалось избежать товарного дефицита, схлынул ажиотажный спрос, который случился в самом начале применения санкций. Согласно последним данным, инфляция практически остановилась. За первые двадцать дней мая, кстати, она достигла минимума с 1999 года, мы смотрели с нашими аналитиками, а за последнюю неделю зафиксирована уже дефляция.

При этом премьер отметил, что «крайне важно избежать высокой волатильности курса рубля».

Напомним, что ранее президент Путин сказал, что по итогам года инфляция не превысит 15%, а Центробанк сообщил, что в 2023 она составит 5-7%.

Еще одна интересная новость, о которой сообщил премьер — уехавшие за границу российские специалисты возвращаются. В частности, специалисты в области компьютерных технологий.

- Кстати, сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно, - сказал премьер. - Это я так, для информации, думаю, что вам будет это интересно.

Ссылка на данные геолокации сим-карт означает, что люди не просто работают на российскую организацию или компанию, но и физически находятся в России.

По словам Мишустина, этого удалось добиться благодаря своевременными мерами поддержки специалистов отрасли.

Мишустин о последствиях западных санкций: "Обвального сокращения производства и взрывного роста безработицы не произошло". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Решение о поддержке IT-отрасли – фундаментальное решение, очень важное – было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать, - сказал премьер.

По его словам, большинство принятых правительством решений были «оперативными ответами на возникающие вызовы».

- Очевидно, что коллективный Запад развязал против нас экономическую войну, - сказал премьер. - Россия находится под разными ограничительными мерами уже достаточно давно. А в последнее время, особенно в последние три месяца, были приняты санкции, которые стали вообще беспрецедентными. Введено больше ограничений, чем против любого другого государства. Сейчас их больше десяти тысяч.