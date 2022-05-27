Минобороны России: вирус оспы обезьян - утечка из лаборатории США в Нигерии

Кириллов отметил, что в 2003 году Минобороны США разработало Программу вакцинации от натуральной оспы, в соответствии с которой все американские военнослужащие, подлежат обязательному прививанию.

В США эта любопытная информация может получить эффект термоядерной бомбы. Двойной удар ниже пояса: вирус оспы обезьян может быть контролируемой утечкой из биолабораторий Пентагона, которая направлена против африканских гомосексуалистов.

«В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов», - Интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества так, как по сравнению с COVID-19, этот возбудитель является таким же контагиозным (заразным), но его летальность в 10 раз выше.

Кириллов отметил, что в 2003 году Минобороны США разработало Программу вакцинации от натуральной оспы, в соответствии с которой все американские военнослужащие, подлежат обязательному прививанию. Вакцинация от оспы в США обязательна для дипломатического и медицинского персонала. Это говорит о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике «направлены на защиту собственных военных контингентов».

«Нам известно, что к настоящему моменту 98% заболевших вирусом оспой обезьян – мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации. Ранее возглавлявший отдел ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Дэвид Херманн в интервью американской прессе заявил, что основной причиной распространения болезни является передача вируса половым путем», - отметил Кириллов.

Он также подчеркнул, что согласно докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии – еще одного государства, на территории которого США разместили четыре биологических лаборатории.

«В Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории. И Так, по данным европейских и американских СМИ в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян», - обратил внимание Кириллов.

Представитель Минобороны России представил документы, которые свидетельствуют, что утечки происходили в биолабораториях Пентагона по всему миру, в том числе на Украине на фоне многочисленных случаев нарушения США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов.

Кириллов также напомнил СМИ на брифинге, что США собрали в биолабораториях Украины коллекцию особо опасных патогенов, общий объем которой составлял 654 образца. На хранении в учреждении находилось 32 штамма сибирской язвы, 189 – туляремии, 11 – бруцеллеза, 422 – холеры. Также 991 биологических образцов, которые были получены после изучения передачи вирусов через клещей, перелетных птиц и людей. Все данные были отправлены в западные биолаборатории, с которыми работают бывшие советские биологи, американцы, канадцы и европейцы. Они продолжают проводит опыты с Конго-Крымской лихорадкой, лептоспирозом, клещевым энцефалитом, африканской чумой свиней.

На брифинге также отметили, что работа с опасными патогенными в биолабораториях Харькова и Киева под контролем Пентагона проходила с нарушениями правил безопасности.

«Например, компанией «Black & Veatch» было задекларировано, что на модернизацию трех ветеринарных лабораторий в 2013 году потрачено 37,8 млн. гривен. По результатам независимой экспертизы выявлено завышение фактической стоимости работ по сравнению с заявленными расходами на сумму 17,7 млн. гривен. Согласно имеющимся данным, эта разница направлялась на счета фиктивных компаний, таких как «Голден Украина», «БК Профбудинвест», «Столичное торговое агентство», что дополнительно подтверждает использование «серых» финансовых схем в личных интересах американских и украинских чиновников», - отмечается в докладе Кириллова.

Минобороны также получило переписку, которая свидетельствует, что что американские кураторы требовали повысить уровень биозащиты референс-лаборатории в г.Мерефа и даже выделили на это 15 миллионов долларов. Однако, профильная организация «Харьковпроект» заявила, что в имеющихся условиях это невозможно и отказалась утвердить проект. Но областная администрация приняла решение продолжить реконструкцию. Объект был запущен в эксплуатацию в обход норм и требований биобезопасности. О 15 миллионах долларов больше никто не вспомнил.

В докладе военного ведомства отображены грубые нарушения условий хранения микроорганизмов, отсутствие системы контроля и управления доступом и ненадлежащая работа систем вентиляции, а также случаи утечек.

Так, в апреле 2017 года в результате нарушения техники безопасности в одной из лабораторий института имел место случай внутрилабораторного заражения клещевым энцефалитом, а в 2021 году, сотрудница одной из биолабораторий «вынесла с территории учреждения несколько пробирок с опасными микроорганизмами». Что в них было теперь можно только догадываться.

«Необходимо отметить, что все нарушения происходили в период реализации американской программы по снижению биоугрозы. Это свидетельствует о том, что официально декларируемые цели Вашингтона – всего лишь ширма для реализации незаконной военно-биологической деятельности на территории Украины», - подчеркнул Кириллов.

КСТАТИ

Специалистами Министерства обороны России подтвержден факт подключения украинских биолабораторий к системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний. Базовой частью данной сети, которая формируется Пентагоном с 1997 года, является научно-исследовательский институт Сухопутных войск имени Уолтера Рида (штат Мэриленд). В ее состав входят лаборатории сухопутных войск и военно-морских сил, а также военных баз, расположенных в различных регионах мира. Необходимо отметить, что развертывание такой сети происходит по типовому сценарию.

На начальном этапе американцы высказывают озабоченность состоянием эпидобстановки в регионе. Дальше обеспечивается заинтересованность, в том числе материальная, должностных лиц, прежде всего – министерств здравоохранения, в совместной работе, заключаются межправительственные соглашения. В итоге возводится биообъект и подключается к единой системе биомониторинга. Все имеющиеся у страны разработки в биологической сфере становятся достоянием США. Более того, местным специалистам устанавливаются ограничения на допуск к ряду исследований, а также к их результатам.

При этом Управление по снижению угрозы минобороны США (DTRA) активно внедряет аппаратно-программные комплексы автоматизированного мониторинга заболеваний, а также системы контроля доступа и движения патогенных биологических агентов в местах их хранения и исследования.

Оснащение биообъектов указанными информационными системами в рамках «Программы снижения биологической угрозы» дает возможность американцам обеспечивать безопасность своих воинских контингентов в местах дислокации, дистанционно контролировать деятельность биолабораторий вне национальной юрисдикции и оказывать влияние на биологическую обстановку во всем мире.

Руководство Минобороны России призвало руководство Всемирной организации здравоохранения провести расследование деятельности финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 27 мая 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 мая 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В забытом дневнике раскрыта правда о жизни и смерти на "Азовстали": Драки за гнилую еду, наркотики, "пушечное мясо" и безнадежность

Военкоры «КП» Алексей Овчинников и Дмитрий Стешин первыми из журналистов побывали в подземельях «Азовстали». И обнаружили дневник одного из сидельцев, судя по всему - нацгвардейца (подробнее)

Герои спецоперации «Z»: меткий огонь морпеха Романенко предрешил исход боя

Точным огнем из вооружения боевой машины пехоты гвардии сержант отрезал украинских националистов от боепитания и резерва (подробнее)

«Они нас просто ненавидят»: Украинские боевики умышленно уничтожают города и жителей Луганщины

Вооруженные формирования Украины мстят за поражения и накрывают жилые кварталы из артиллерии. А в освобожденных городах вскрываются факты бесчеловечных военных преступлений (подробнее)