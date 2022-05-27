«Споры о дефолте»: В какой валюте Россия сможет расплатиться по долгам

В ближайший месяц России нужно заплатить около $100 млн. А до конца года – около миллиарда долларов. Фото: Иван МАКЕЕВ

И снова угроза дефолта. Кредиторы с подачи США стали отсчитывать дни до объявления России технического дефолта. Он означает, что у заемщика деньги есть, но он физически не может ими расплатиться. Если за месяц механизм не будет найден, нашей стране объявят уже фактический дефолт. Что это такое и стоит ли его бояться?

С утра 25 мая перестала действовать американская лицензия. Она позволяла Национальному расчетному депозитарию проводить операции по перемещению наших денег в США. Формально теперь мы не сможем выполнить требования западных кредиторов по ближайшим выплатам. В ближайший месяц заплатить нужно около $100 млн. А до конца года – около миллиарда долларов.

- Если разобраться, сумма минимальная. Для сравнения, наши экспортеры получают только от нефти $20 млрд в месяц. И это не считаю других экспортных доходов. То есть, выплатить эти деньги не проблема, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала Деньги и Песец.

В принципе наши нынешние доходы позволяют досрочно погасить весь внешний долг. Он составляет $37 млрд. Другое дело, что торопится с отдачей смысла нет. Отказываться от выполнения своих обязательств мы не собираемся. Тем более что в документации к нашим гособлигациям есть интересный пункт. Он предполагает, что в случае невозможности оплаты долга в той валюте, в которой он был выдан, наш Минфин имеет право отдать деньги в рублях. Ну а заемщики при желании могут перевести их в ту валюту, в которую пожелают.

Экономист Дмитрий Прокофьев. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Легкое сомнение есть у меня по данному вопросу. Разумеется, Россия будет настаивать на данном пункте. И в судах или еще где мы постараемся доказать – все ок. Берите деньги, «господа хорошие», в рублях и извольте не выпендриваться. Однако поддержки своей позиции на Западе, боюсь, мы не найдем. Они нам дефолт торжественно засчитают. Мы не согласимся. Они начнут аресты имущества. Мы будем активно возражать. Вопрос лишь – как? – пишет Евгений Коган, инвестбанкир, автор телеграм-канала bitkogan.

Инвестбанкир Евгений Коган. Фото: YouTube

Напомним, дефолт означает неплатежеспособность страны. Простая аналогия: заемщик не смог расплатиться по ипотеке. Чтобы вернуть себе долг, кредитор забирает у него квартиру и продает ее на торгах. Другие банки после этого вряд ли будут с радостью кредитовать такого заемщика. Ведь он «нищеброд»! Именно поэтому при классическом дефолте в стране начинается экономический кризис. Денег в бюджете нет, валюта обесценивается, цены растут. Правда, в нынешней ситуации есть один нюанс – деньги-то есть. Чем же тогда грозит нам дефолт?

- Представьте себе ситуацию, у вас есть несколько кредитных карт, ипотека, кредит на машину, а еще вы одолжили у друга несколько тысяч рублей. У вас есть деньги, и вы можете обслуживать ваши кредиты. Но с какими-то из ваших кредиторов у вас возник конфликт. Например, он не хочет принимать деньги в рублях, а хочет только в валюте, а вы не можете ее купить. Тут начинают волноваться другие кредиторы. Звонят вам и просят объяснить, что происходит, - говорит Дмитрий Прокофьев.

Ситуация довольно парадоксальная и в чем-то патовая.

- Думаю, какой-нибудь выход стороны все-таки найдут. Договорятся, как и в прошлый раз. В крайнем случае, продлят лицензию, - уверен Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

Даже если этот странный дефолт будет объявлен, большинство экспертов считают, что ни для нашей экономики, ни для наших кошельков ничего не изменится. Это будет формальность, которая ни к чему, по большому счету, не приведет. Ни гиперинфляции, ни девальвации, ни повального банкротства банков у нас из-за этого не случится. Экономика находится в куда более стабильном состоянии, чем 24 года назад. Профицит у бюджета есть (плюс 1,5 трлн рублей за четыре месяца), резервы большие ($300 млрд, которые нам удалось сохранить), долгов мало ($40 млрд). Но главное - все плохое, что могло случиться с нашей экономикой, уже происходит и без всякого дефолта.