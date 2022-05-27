100-килограммовая Маргарита Суханкина ушила желудок

Маргарита Суханкина. Фото: Евгения ГУСЕВА

Маргарита Суханкина сделала операцию по гастрошунтированию. Певица ушила желудок после того, как ее вес достиг 100 кг. Знаменитость очень комплексовала из-за лишнего веса и внешнего вида. Кроме того, ее замучили проблемы со здоровьем.

Маргарита Суханкина перенесла резекцию желудка. Она потратила на свое преображение около 300 тысяч рублей. Сама операция по уменьшению желудка длилась около часа. Артистка сутки оставалась в больнице под наблюдением врачей.

Как рассказала певица, ушить желудок она решилась из-за того, что все остальные методы борьбы с лишним весом давали лишь временный эффект. Женщина сидела на диетах, занималась спортом и даже голодала. Но злосчастные 100 килограммов и не думали уходить. Теперь благодаря помощи хирургов звезда весит на 30 килограммов меньше и чувствует легкость в теле.

"Раньше я весила 100 кг. А после операции вернулась в привычные 70, с которыми прожила полжизни… Мне не пришлось, как некоторым, удалять лишнюю кожу после операции. Она стала лишь немного мягче", - цитирует вокалистку "Антенна".

Звезда эстрады с ужасом вспоминает о пережитом. "Жить в полном теле очень тяжело. Я не могла нагнуться завязать шнурки, застегнуть молнию на сапогах... У меня болела голова, я все время отекала", - делилась Маргарита.

К слову, минувшим летом она похоронила своих родителей. Причиной смерти отца и матери солистки группы "Мираж" стал коронавирус. Она и сама еле выжила. "Перенесла болезнь ужасно, думала, что умру. Пять дней меня выворачивало, я ничего не могла есть, меня рвало, были обмороки. Это страшно", - жаловалась Суханкина.