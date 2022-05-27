Эксперты рассказали, где россияне хотят подработать и куда реальнее всего устроиться этим летом

В основном россияне хотят подрабатывать курьерами, а также операторами колл-центров и репетиторами Фото: Shutterstock

Ох, не те нынче времена, чтобы жить на одну зарплату. В кризис приходится искать любую возможность заработать дополнительные деньги. Неудивительно, что 75% россиян этим летом собираются не на пляжах греться, а активно подрабатывать. При этом каждый четвертый из нас планирует трудиться все лето, не покладая рук. Это выяснили социологи исследовательского центра Зарплаты.ру.

Причины у всех разные. Но главная, конечно - нехватка денег. Как показал опрос, две трети россиян отправятся подрабатывать из-за низких зарплат или, чтобы отдать долги знакомым и банкам. И лишь для 6% респондентов подработка - это хобби.

В основном россияне хотят подрабатывать курьерами, а также операторами колл-центров и репетиторами (подробнее см. «Только цифры»). Но легко ли найти работу на лето в нынешних экономических условиях? И кто действительно нужен на рынке сезонного труда?

- Количество вакансий с неполной занятостью увеличилось за год на 23%, - отвечает PR-менеджер Зарплаты.ру Татьяна Старостина. - Много людей требуется в сферу закупок, на склады, также нужен рабочий персонал (грузчики, сортировщики, упаковщики, - Ред.). Очень много предложений по всей стране для курьеров, водителей и продавцов.

И конечно, сейчас много сезонных вакансий на сугубо летние «специальности». Например, ищут работников проката велосипедов, самокатов, уборщиков на пляжи, продавцов мороженого, кассиров в парки аттракционов.

Если же вы богаты свободным временем - например, у вас длинный отпуск или вы работаете в солидной международной фирме, приостановившей деятельность в России - есть смысл поискать полноценную «летнюю» работу.

- Можно подобрать предложения в сфере гостиничного бизнеса: спросом пользуются горничные, официанты, администраторы. Поскольку последние два года увеличился спрос на внутренний туризм, сейчас немало предложений работы вахтовым методом на курортах, турбазах. Например, можно рассмотреть вакансии в Сочи, Крыму, на Алтае. Получится в некотором смысле совместить отдых и работу, - говорит Татьяна Старостина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Куда россияне хотят устроиться на "жаркий сезон"

Курьер 12%

Работник колл-центра 8%

Репетитор 8%

Таксист 8%

Маркетолог 7%

Комплектовщик товаров 6%

Няня 6%

Бухгалтер 5%

Продавец 5%

Фотограф 4%

Компьютерный мастер 4%

По данным портала Зарплата.ру. Опрошено 1740 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.