Началась застройка площадки проведения ПМЭФ

В Санкт-Петербурге началась полномасштабная подготовка к 25-му юбилейному Петербургскому международному экономическому форуму – 2022, в частности, стартовали монтажные работы в КВЦ «Экспофорум». Общая площадь застройки – 102 000 кв.м.

- Процесс застройки – это всегда кропотливая и сложная работа. Крайне важно продумать план-график таким образом, чтобы при большом объеме застраиваемых пространств подрядчики не мешали друг-другу. Уже сейчас ведется монтаж сложных уличных конструкций, далее начнется внутренняя застройка стендов-партнеров и тематических зон Форума, – подчеркнул директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

Гостей и участников ПМЭФ-2022 ждут эксклюзивные экспозиции и выставочные стенды, презентации проектов. На площадке будут организованы зоны делового общения, сектора для подписаний соглашений и пресс-мероприятий, откроется Клуб губернаторов.

Помимо основной деловой программы, «на полях» будут работать площадки «Арктика – территория диалога», Форум креативного бизнеса и форум «Лекарственная безопасность» и «ПМЭФ Юниор», а также «Территория инноваций».

Стенды регионов также будут представлены в выставочной экспозиции, каждый из них продемонстрирует уникальность и самобытность территорий.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года. Традиционно стартовый день ПМЭФ объединяет представителей малого и среднего предпринимательства. 16 июня состоится торжественное открытие Форума. 17 июня – день пленарного заседания. 18 июня станет датой проведения на площадке ПМЭФ международного Молодежного форума.