Украинская "моська" занесла американского "слона" в "Миротворец"

Генри Киссинджер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинцы сделали огромный подарок экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру. Как раз сегодня ему исполнилось ровно 99 лет, и, не дождавшись всего одного года до юбилея, этого мамонта мировой политики занесли на украинский сайт "Миротворец" (заблокирован в России), где размещают всех более-менее известных противников и критиков киевского режима. Уже не знаю, скажут ли дедушке об этом или не захотят его расстраивать хотя на "Миротворец" Киссинджер, конечно же, не "заработал", грубо говоря, не заслужил.

И ведь всего-то попытался поднять голос разума на Международном форуме в Давосе. Когда там в очередной раз подняли вопрос о том, чем Запад может сейчас помочь Украине, этот мастодонт международной дипломатии, видный член Республиканской партии США (чья эмблема, как известно, слон) посмел заявить, что "Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок". Иначе, по его словам, есть риск распространения боевых действий в Европу.

Что тут началось в Киеве! Команда Зеленского просто взбесилась. Украинский посол в Германии Мельник, известный своим наплевательским отношением к дипломатическим нормам поведения и канонам, наверное, конспектировал все, что понеслось из столицы Незалежной в адрес мистера Киссинджера.

Сначала пан советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обозвал Киссинджера "давосским паникером". Затем выступил и пан президент Зеленский.

- Из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й. И он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене, - с нескрываемым презрением поделился публично своим мнением о предложении Киссинджера (а на самом деле – о нем самом).

Ну, а когда по Киссинджеру высказался Арестович, Мельник, скорее всего, просто застыл от восхищения. Извините, не могу привести цитаты. В этом забористом сочном мате лишь изредка встречаются слов не из обсценного лексикона.

Но и этого украинцам показалось мало. И человека, который годится им в дедушки, а то и в прадедушки, которого с вниманием и почтение слушают не зарвавшиеся клоуны со снесенной башней, а настоящие лидеры и главы государств – мировых лидеров, они занесли на "Миротворец".

Нет, в принципе, все понятно, и все правильно. Дворовая гопота только и может так укусить исподтишка, чтобы потом хвастаться своей крутостью в кругу себе подобных. На Украине пышаются собственными достоинством, величием и гордостью, к слову, чрезмерно раздутыми, словно индюки. Во всем остальном мире видят совершенно неприкрытое хамство, непрофессионализм, неадекватность. Чего добился Зеленский, кроме как продемонстрировал, что звать его никак, да и сам он никто – петрушка и паяц, волей случая занявший совершенно неподобающий ему ни по уму, ни по душе и опыту главный пост в стране. И, будучи совершенно неготовым к этой работе, он увлеченно сносит саму страну под откос, как тот самый Вовочка из анекдотов. Впрочем, это сравнение слишком лестно для Зеленского и оскорбительно для Вовочки. Он – та самая моська из басни Крылова, что задирается своим тявканьем на слона. В надежде, что слон ее из-за ничтожности просто не заметит.

Администраторы "Миротворца" инкриминировали Киссинджеру "участие в информационной спецоперации *россии (страна-агрессор и террорист) против Украины".

Но при всей своей сомнительности, это жест Украины (а в стране сейчас в публичной сфере делается только то, что разрешается киевским режимом, действует самая настоящая жесточайшая цензура) имеет одну положительную сторону. Киев просто еще раз продемонстрировал, что он не намерен вести никаких переговоров, а будет воевать до уничтожения последнего украинца.

Собственно говоря, в нынешнем Киеве и договариваться об чем-то не с кем и не о чем. И старый русофоб (а в нем пророссийского ровно столько, сколько мозгов у червяка, он просто здраво мыслит, несмотря на возраст) Генри Киссинджер, получается, сам того не желая, на своем примере показал эту никчемность Зеленского и его команды.

Еще одно дипломатическое достижение Киссинджера, которого можно поздравить с редким в наши дни долгожительством и очередным днем рождения.

* - такова орфография на "Миротворце"

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